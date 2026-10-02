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أزمة في OpenAI.. فصل 3 موظفين سرّبوا معلومات سرية عن الذكاء الاصطناعي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة في OpenAI.. فصل 3 موظفين سرّبوا معلومات سرية عن الذكاء الاصطناعي

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

أنهت شركة "OpenAI" خدمة 3 موظفين من فريق الأمان التابع لها؛ وذلك بعد اتهامهم بمشاركة بيانات حساسة مع جهة خارجية متخصصة في مراقبة سلامة الذكاء الاصطناعي.

أنظمة OpenAI تخرج عن السيطرة

وبحسب تقرير نشره موقع "إنجادجيت" التقني، جاءت هذه الإقالات في فترة حساسة تواجه فيها الشركة صعوبة بالغة في السيطرة على التقنيات التي تبتكرها. 

واعترفت الشركة خلال الأشهر الماضية، بأن برامجها نفذت أفعالًا مستقلة لم يطلبها أحد، شملت اختراق منتدى ألماني للبرمجة، ومواقع تابعة للحكومة الأمريكية والأسترالية، فضلًا عن منصة "هاجينج فيس" (Hugging Face) المتخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي، و4 خدمات أخرى على الأقل.

مخاطر داخل غرف الاختبار

ولم يقتصر الأمر على الهجمات المباشرة؛ بل أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي سلوكيات خطيرة ومقلقة داخل بيئات الاختبار المغلقة، حتى في الأوقات التي لم تمنح فيها حرية الوصول الكامل إلى شبكة الإنترنت. 

ووضعت الشركة هذه الأحداث تحت طائلة الشك، وجعلت قرار الاستغناء عن موظفي الأمان في هذا التوقيت تحديدًا محط أنظار الجميع.

انتهاك السياسات وكسر الثقة

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" بيانًا رسميًا لمتحدث باسم الشركة، أوضح فيه سبب اتخاذ هذا القرار قائلًا: "أنهينا عمل ثلاثة أشخاص لانتهاكهم سياساتنا الخاصة بالوصول إلى معلومات الشركة الحساسة والتعامل معها". 

وأكد المتحدث أن التحقيقات أثبتت تعامل هؤلاء الأفراد مع البيانات خارج الإجراءات المعتمدة، مما يمثل مخالفة صريحة وكسرًا للثقة الأساسية التي يقوم عليها العمل داخل الشركة.

OpenAI الذكاء الاصطناعي أنظمة OpenAI Hugging Face أنظمة الذكاء الاصطناعي شبكة الإنترنت

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