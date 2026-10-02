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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة خلال ظهورها في باريس، حيث اختارت فستانًا أبيض بتصميم أنثوي يجمع بين البساطة والجرأة، في إطلالة عكست اهتمامها بالتفاصيل وقدرتها على تنسيق القطع بطريقة عصرية.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل في باريس

وظهرت هاندا أرتشيل بفستان أبيض طويل ومحدد للقوام، مصنوع من قماش مفرغ بتفاصيل دانتيل ونقوش دائرية متداخلة، ما أضفى على التصميم طابعًا رقيقًا ومميزًا، مع لمسة صيفية تناسب الأجواء المفتوحة.

جاء الفستان بأكمام قصيرة مزينة بحواف دانتيل، وياقة دائرية مرتفعة نسبيًا، مع فتحات أمامية متتالية تتخللها تفاصيل سوداء صغيرة، أضافت تباينًا لافتًا إلى اللون الأبيض الهادئ.

وتميز التصميم بقصة تبرز الخصر وانسيابية تمتد حتى أسفل الفستان، مع فتحة جانبية طويلة تمنح حرية في الحركة ولمسة جريئة إلى الإطلالة.

هاندا أرتشيل

تسريحة شعر ومكياج هاندا أرتشيل

اختارت هاندا أرتشيل تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعت شعرها الداكن إلى الخلف في ذيل حصان مرتفع، مع ترك خصلات أمامية منسدلة حول الوجه، وهو ما أبرز ملامحها ومنحها مظهرًا أنيقًا.

أما المكياج، فجاء بلمسات واضحة تركز على العيون، مع تحديد الرموش ورسم الحواجب وإضافة ألوان دافئة على الخدين، بينما اعتمدت أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة تتماشى مع الطابع الأنثوي للفستان.

هاندا أرتشيل

إكسسوارات بسيطة تكمل اللوك

نسقت هاندا أرتشيل إطلالتها مع إكسسوارات محدودة، وظهر في إحدى الصور أنها ترتدي ساعة يد داكنة اللون، إلى جانب أقراط رفيعة، لتحتفظ الإطلالة بتوازن بين تفاصيل الفستان اللافتة وبساطة الإكسسوارات.

جاء ظهورها أمام نهر السين وخلفية برج إيفل ليمنح الصور أجواء باريسية مميزة، خاصة مع ضوء الغروب الذي أضفى درجات ذهبية على المشهد.

وتعكس الإطلالة إمكانية تنسيق الفستان الأبيض المفرغ في المناسبات الصيفية والرحلات، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم وإكسسوارات بسيطة للحصول على مظهر أنثوي متكامل.

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

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