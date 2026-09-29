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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة داخل طلب توصيل| عميل يمنح مندوبة 500 جنيه بعد تأخرها.. ما القصة؟

مندوبة توصيل
مندوبة توصيل
أحمد أيمن

في واقعة إنسانية لافتة، تحولت لحظة تأخر مندوبة توصيل مصرية عن أحد عملائها إلى موقف أسعدها بشكل كبير، بعدما فوجئت بتصرف غير متوقع من العميل، لتنتشر قصتها سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحصد تفاعلاً واسعًا.

وروت مندوبة التوصيل ضحى محمد، تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنها كانت متجهة لتسليم أحد الطلبات في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، وكانت قيمة خدمة التوصيل تبلغ 350 جنيهًا.

لكن مهمتها لم تسر بالشكل المعتاد، بعدما تعرض السكوتر الذي تعتمد عليه في عملها لعطل، ما اضطرها إلى تغيير وسيلة انتقالها والاعتماد على 6 وسائل مواصلات مختلفة حتى تتمكن من الوصول إلى العميل.

كانت تستعد للاعتذار.. لكن المفاجأة حدثت

أوضحت ضحى أنها كانت تشعر بالحرج بسبب التأخير، وكانت تستعد عند وصولها إلى شرح ما حدث والاعتذار للعميل عن التأخر، خاصة أنها بذلت وقتًا ومجهودًا كبيرين للوصول إلى مكان الطلب.

إلا أن المفاجأة جاءت على عكس توقعاتها تمامًا، إذ فوجئت بالعميل يخرج مبلغ 500 جنيه ويمنحه لها، بدلًا من دفع قيمة التوصيل المحددة بـ350 جنيهًا فقط.

وعبرت ضحى عن سعادتها الكبيرة بالموقف، معتبرة أن تصرف العميل كان لفتة إنسانية تركت أثرًا طيبًا لديها، وتمنت أن تصادف المزيد من العملاء الذين يتعاملون معها بالطيبة نفسها.

«هبقى مليونيرة في أقل من سنة»

وبعد انتشار تفاصيل الواقعة، وجهت ضحى رسالة شكر لكل من تفاعل مع قصتها وساندها، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته أسعدها كثيرًا.

وكشفت لاحقًا عن حجم الانتشار الذي حققه منشورها، مشيرة إلى أن قصتها وصلت إلى نحو 3 ملايين شخص، مع استمرار التفاعل معها وزيادة عدد المشاهدات.

وتعمل ضحى في مجال توصيل الطلبات منذ عدة سنوات، وتشارك عبر حساباتها جانبًا من يومياتها وتجاربها خلال العمل، لتصبح قصتها الأخيرة نموذجًا لموقف بسيط تحول في ساعات قليلة إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيسبوك تريند فيسبوك مندوبة توصيل مدينتي قصة المندوبة ضحى

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