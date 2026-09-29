بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل منتخب مصر المباراة بحثًا عن الانتصار، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى، بينما يسعى منتخب جنوب السودان لتحقيق أول انتصار له في التصفيات مستفيدًا من إقامة اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان على ملعب جوبا في جنوب السودان، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر ضد جنوب السودان عبر قناتها الأولى.

كما يمكن متابعة مباراة مصر وجنوب السودان مجانا عبر قناة "Persiana Sport 2 SD" المفتوحة والمجانية، والتي تبث عبر القمر الصناعي تركمانسات 52 درجة شرقا.

تردد القناة المجانية :

تركمانسات 52 درجة شرقا.

التردد: 11343.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

نظام البث: FTA.