عاجل| هيئة عمليات التجارة: بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بوجود بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الحريق في الناقلة نتيجة المقذوف تم إخماده لاحقا والسفينة واصلت إبحارها دون إصابات كبيرة أو معطلة.

وسبق وحذر الحرس الثوري الإيراني من عمليات ضد السفن التي لاتتبع التعليمات الموكلة إليها من قبل الحرس الثوري الذي قال إن مياه المضيق تخضع لسيادته.

وبالأمس، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "ادعاء إيران سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز غير صحيح"، مؤكدة أن "آلاف السفن عبرت مضيق هرمز بحرية خلال الأشهر الماضية".

أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز"، منوهة بأن "أكثر من مليار برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال أشهر".