قطر تؤكد رفضها التام للتصريحات الإسرائيلية بضم مناطق في جنوب لبنان و فطاع غزة

أكدت دولة قطر رفضها التام للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان، ومناطق تمتد حتى "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وعدتها تحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"،موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت على موقفها الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاتها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.