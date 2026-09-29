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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشعباني يطالب الجماهير بالصبر على المنتخب بعد تعثر تونس أمام بوتسوانا

الشعباني
الشعباني
إسراء أشرف

دعا معين الشعباني، المدير الفني لمنتخب تونس، جماهير «نسور قرطاج» إلى التحلي بالصبر خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الفريق ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت والعمل من أجل الوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه، وذلك عقب التعادل مع بوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

واكتفى المنتخب التونسي بنقطة من مباراته أمام بوتسوانا، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 2-2، ليرفع «نسور قرطاج» رصيدهم إلى نقطتين في المجموعة، عقب التعادل أيضًا مع أوغندا 1-1 في الجولة الافتتاحية.

وأوضح الشعباني، في تصريحات نقلتها إذاعة «موزاييك»، أن المنتخب التونسي كان يستهدف تحقيق الفوز لتعويض فقدان نقطتين أمام أوغندا، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له بالشكل المطلوب.

وقال مدرب تونس إن نتيجة المباراة لا تعكس، من وجهة نظره، حجم السيطرة التي فرضها فريقه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الأخطاء الدفاعية تسببت في استقبال هدفين، بينما غابت الفاعلية المطلوبة أمام مرمى المنافس.

وأشار الشعباني إلى أن الجهاز الفني مطالب بالعمل سريعًا على معالجة المشاكل الدفاعية، إلى جانب تحسين اللمسة الأخيرة، معتبرًا أن هذه التفاصيل حرمت تونس من حصد النقاط الثلاث.

وشدد المدير الفني لمنتخب تونس ، على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر، موضحًا أنه سبق أن تحدث مع الجماهير عن طبيعة العمل الذي ينتظر الفريق، وأن الوصول إلى المستوى المطلوب لن يتحقق بين ليلة وضحاها.

وأكد الشعباني في ختام تصريحاته أن المنتخب التونسي سيواصل العمل خلال المباريات المقبلة من أجل جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، والتمسك بحظوظه في المنافسة على التأهل إلى كأس أمم إفريقيا حتى نهاية التصفيات.

ورفع التعادل رصيد تونس إلى نقطتين، بالتساوي مع بوتسوانا، ليحتل «نسور قرطاج» المركز الثاني في جدول المجموعة، فيما سجل حازم المستوري هدفي المنتخب التونسي، بينما أحرز ثنائية بوتسوانا كل من ثاتاياون كجامانيان وليبوجانج ديتسيلي.

وتعد مواجهة بوتسوانا الظهور الثاني لمنتخب تونس تحت قيادة الشعباني، منذ توليه المسؤولية الفنية لـ«نسور قرطاج».

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