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غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

أدوية
أدوية
عبدالصمد ماهر

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النشرات الهامة الخاصة بسحب تشغيلات أدوية ما بين مهربة وغير مسجلة وأخري غش تجاري  في إطار منشوراتها التوعوية  لضبط السوق الدوائي في مصر. 

أسماء تشغيلات الأدوية المسحوبة 


-    منشور رقم (81) لسنة 2026    غش تجاري    Exforge® 10/160 mg 14 tablets تشغيلة رقم  22L008 

-    منشور رقم (82) لسنة 2026    غش تجاري    GLOOBYOOD 10% antiseptic solution 120 ml تشغيلة رقم…  جميع تاريخه التشغيلات حتي تاريخه 
-    منشور رقم (83) لسنة 2026    غش تجاري    PERFORMA EXTRA STRENGTH 5 % MINOXIDIL 5% For Men & Women تشغيلة رقم 251034

-    منشور رقم (85) لسنة 2026    غش تجاري    Flebogamma5% DIF Solution for infusion تشغيلة رقم G04J165461
-    منشور رقم (86) لسنة 2026    سحب    R&B Cleopatra keratin solution( no color no fragrance) ، تشغيلة رقم EL 250001 
 
-   منشور رقم (87) لسنة 2026    سحب    purified water USP 44  تشغيلة رقم  2600565

السوق الدوائي الدواء المصرية تشغيلات أدوية tablets GLOOBYOOD PERFORMA

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