غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النشرات الهامة الخاصة بسحب تشغيلات أدوية ما بين مهربة وغير مسجلة وأخري غش تجاري في إطار منشوراتها التوعوية لضبط السوق الدوائي في مصر.

أسماء تشغيلات الأدوية المسحوبة



- منشور رقم (81) لسنة 2026 غش تجاري Exforge® 10/160 mg 14 tablets تشغيلة رقم 22L008



- منشور رقم (82) لسنة 2026 غش تجاري GLOOBYOOD 10% antiseptic solution 120 ml تشغيلة رقم… جميع تاريخه التشغيلات حتي تاريخه

- منشور رقم (83) لسنة 2026 غش تجاري PERFORMA EXTRA STRENGTH 5 % MINOXIDIL 5% For Men & Women تشغيلة رقم 251034

- منشور رقم (85) لسنة 2026 غش تجاري Flebogamma5% DIF Solution for infusion تشغيلة رقم G04J165461

- منشور رقم (86) لسنة 2026 سحب R&B Cleopatra keratin solution( no color no fragrance) ، تشغيلة رقم EL 250001



- منشور رقم (87) لسنة 2026 سحب purified water USP 44 تشغيلة رقم 2600565