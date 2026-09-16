رسائل مهمة من هيئة الدواء حول استقرار وتوافر الأنسولين بالسوق المحلي

تؤكد هيئة الدواء المصرية استقرار وتوافر كافة المجموعات العلاجية لمستحضرات الأنسولين بمختلف أنواعها وتركيزاتها بالسوق المحلي، مع استمرار المتابعة الدورية لموقف التوافر وحركة الإمداد والتوريد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والاستيراد، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى وتأمين المخزون الاستراتيجي وعدم حدوث أي تأثر في استقرار السوق الدوائي.

الأنسولين المخلوط

ويتضمن السوق المصري خيارات علاجية متنوعة وشاملة من الأنسولين تنقسم بين الزجاجات (Vials)، والخراطيش (Cartridges)، والأقلام الجاهزة (Pre-filled p ens). وعلى مستوى الأنسولين المخلوط (سريع ومتوسط المفعول)، يتوافر رصيد وفير ومخزون متداول بشركات التوزيع يتجاوز 2.14 مليون عبوة من المستحضرات المستوردة لمواجهة معدل استهلاك شهري يبلغ 600 ألف عبوة، إلى جانب توريد شحنات استيرادية جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري تُقدر بنحو 705 آلاف عبوة. بالتوازي مع ذلك، تضخ المصانع المحلية مليون عبوة شهرياً مدعومة بمخزون من المادة الخام يكفي لـ 5 أشهر قادمة، فضلاً عن كميات إضافية تحت الإنتاج.

أما على مستوى الخراطيش المخلوطة، يغطي الرصيد الحالي والشحنات المرتقبة خلال سبتمبر الجاري (والبالغة 575 ألف عبوة) معدل الاستهلاك الشهري البالغ 200 ألف عبوة، مدعوماً بمخزون خام للمثائل المحلية يكفي لأكثر من 6 أشهر.

كما تشهد مجموعات الأنسولين قصير المفعول توفراً كبيراً بأرصدة تتجاوز الاستهلاك الشهري؛ حيث يتواجد رصيد حالي قدره 119 ألف عبوة مقابل استهلاك 75 ألف عبوة شهرياً، مع توريد شحنات جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري تبلغ 192 ألف عبوة، فضلاً عن توافر مواد خام تكفي لمدة 6 أشهر لإنتاج المثائل المحلية.

وبالنسبة للأنسولين متوسط المفعول، حيث يبلغ معدل الاستهلاك الشهري لأدوية المجموعة العلاجية 16 ألف عبوة، بينما يتوافر رصيد حالي بشركات التوزيع يُقدر بـ 115 ألف عبوة (يشمل 98 ألف عبوة من المستحضرات المحلية و17 ألف عبوة مستوردة)، مع توافر مخزون من المواد الخام لدى المصانع المحلية يكفي الاستهلاك لأكثر من 6 أشهر قادمة. أما خراطيش الأنسولين متوسط المفعول، فيبلغ إجمالي استهلاكها الشهري 1,800 عبوة فقط، في حين يتوافر رصيد تام الصنع يصل إلى 44 ألف عبوة يكفي الاحتياجات.

وفيما يخص الأنسولين طويل المفعول، يبلغ معدل الاستهلاك الشهري للنوع الأكثر شيوعًا منه 185 ألف عبوة، بينما يتوافر رصيد حالي بشركات التوزيع يتجاوز 630 ألف عبوة، مع توريد شحنة جديدة تبلغ 140 ألف عبوة خلال شهر سبتمبر الجاري، أما بالنسبة للأنسولين المخلوط طويل جداً/سريع المفعول، فيبلغ معدل استهلاكه الشهري 55 ألف عبوة، ويتوافر منه رصيد حالي بشركات التوزيع يبلغ 175 ألف عبوة، إلى جانب توريد شحنة إضافية تبلغ 40 ألف عبوة خلال شهر سبتمبر الجاري. وفيما يخص الأنسولين طويل جداً المفعول، يبلغ معدل استهلاكه الشهري 6,700 عبوة، ويتواجد رصيد حالي بشركات التوزيع يبلغ 13 ألف عبوة ليغطي الاستهلاك المحلي.

تؤكد هيئة الدواء المصرية على أمان وجودة كافة المثائل والبدائل المحلية الخاضعة لأعلى معايير الرقابة والتفتيش، وتهيب بالمرضى ضرورة استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة البدائل المتاحة بنفس المادة الفعالة. كما تدعو الهيئة المواطنين والأطباء والصيادلة إلى التواصل المباشر معها للاستفسار والاطمئنان على موقف توافر المستحضرات الدوائية، وتشدد على عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المتعلقة بنقص الأدوية، مع استمرار الجهود الرقابية والميدانية لضمان استدامة الإمدادات وانتظامها بالسوق الدوائي المصري.