محمد عبد الجليل يصدم جماهير الأهلي: بيراميدز بطل الدوري.. وعموتة يحتاج للصبر

يرى محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن بيراميدز هو المرشح الأول لحصد بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال عبد الجليل، في تصريحات إذاعية: «بيراميدز يمتلك ثلاثة مدافعين على أعلى مستوى، ولكن الأهلي لن يستطيع ضم أي منهما، بيراميدز مرشح أول لبطولة الدوري المصري، وأشعر بالغيرة من أداء لاعبي بيراميدز والإسكواد الحالي لهم».

وتابع: «أنا سأتحمل خسارة الأهلي لبطولة الدوري المصري هذا الموسم بسبب معرفتي بما كان يحدث من الموسم الماضي، وأيضًا جمهور الأهلي سيتحمل ذلك وسيصبر على الفريق».

وأوضح : «أنا مذهول من أداء الأهلي في مباريات الدوري المصري، وفكرة التقليل من الحسين عموتة غير مقبولة، لأنه مدير فني كبير».

واستكمل: «إدارة الأهلي وفرت كل شيء، وغرفة ملابس الفريق أصبحت أفضل من الموسم الماضي، وطبيعة عموتة هي التكشيرة، وهي ليست مصطنعة، لكن الأهلي مختلف عن جميع الأندية التي سبق له تدريبها».

وأشار نجم الأهلي السابق: «الحكم على عموتة ما زال مبكرًا، ومباراة الزمالك ستكون الفرصة الأخيرة أمامه لمراجعة حساباته خلال فترة التوقف الدولي».

واختتم محمد عبد الجليل تصريحاته قائلًا: «تغيير المدرب في الوقت الحالي سيكون أزمة، وسيعطي صورة غير جيدة عن الأهلي بسبب كثرة تغيير المدربين، وعلى جماهير الفريق التحلي بالصبر».