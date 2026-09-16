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القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

فتاة البيرة
فتاة البيرة
رامي المهدي

بدأت الحكاية داخل سيارة نقل ذكي بمنطقة التجمع، بمشادة بين سائق وراكبة، قبل أن تنتقل تفاصيل الواقعة إلى سرايا النيابة، التي استمعت إلى أقوال السائق وانتهت إلى صرفه، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ما جرى داخل السيارة وتحديد المسؤوليات القانونية.

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة صرف سائق سيارة نقل ذكي من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في واقعة المشادة التي نشبت بينه وبين إحدى الراكبات بمنطقة التجمع، على خلفية اعتراضه، بحسب التحريات، على تناولها مواد كحولية داخل السيارة.

وتواصل النيابة استكمال التحقيقات وسماع أقوال أطراف الواقعة، إلى جانب فحص المقاطع المتداولة والتحريات المتعلقة بالحادث، للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية.

ووصلت المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البيرة» إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق معها في واقعة التعدي على قائد سيارة نقل ذكي بمنطقة التجمع، بعد تداول مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو المتداول، للاستماع إلى روايتها بشأن ما ظهر خلاله وفحص ملابسات الواقعة.

وكشفت أقوال الفتاة أمام النيابة عن روايتها بشأن الواقعة المتداولة، موضحة، بحسب أقوالها، أن انفعالها جاء بعدما فوجئت بقيام سائق سيارة النقل الذكي بتصويرها دون علمها.

وقالت الفتاة، وفقًا لما نُسب إليها في التحقيقات، إن السائق قام بتصويرها دون الحصول على موافقتها، وهو ما تسبب في غضبها وانفعالها داخل السيارة، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة بين الطرفين.

وأضافت، بحسب أقوالها، أنها لم تكن تعلم في البداية أن السائق يقوم بتصويرها، وأن اكتشافها ذلك كان سببًا في حالة الغضب التي ظهرت عليها خلال الواقعة.

وكشفت التحقيقات في واقعة «فتاة البيرة» عن تفاصيل جديدة بشأن نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، أن لديها حسابًا على تطبيق «تيك توك» نشرت من خلاله عددًا من مقاطع الفيديو التي وصفتها التحقيقات بأنها خادشة للحياء.

وأوضحت التحقيقات أن فحص الحساب الإلكتروني جاء ضمن إجراءات جمع الاستدلالات وفحص النشاط الرقمي المرتبط بالواقعة، للوقوف على طبيعة المحتوى المنشور وحقيقة استخدام الحساب.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت، يوم الاثنين 14 سبتمبر، بلاغًا بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، مقيم بطوخ في القليوبية.

وأفاد السائق، بحسب البلاغ، بأنه أثناء استقلال السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وبرفقتها شخص آخر، السيارة بدائرة القسم، قامت بتناول مواد كحولية داخل السيارة.

وأضاف السائق أنه اعترض على ذلك، وطلب منها النزول من السيارة وإلغاء الرحلة، وقام بتصويرها، إلا أنها تعدت عليه بالسب والضرب، وألقت زجاجة المواد الكحولية عليه، ومزقت ملابسه، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وبمواجهتها، أقرت، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في الواقعة، من خلال الاستماع إلى أقوال أطرافها وفحص المقاطع المتداولة وإجراء التحريات اللازمة.

كما تواصل النيابة فحص ملابسات تصوير الفيديو والظروف التي أحاطت بالواقعة، إلى جانب بحث ما ورد من أقوال طرفي المشادة.

وتظل المسؤوليات القانونية والاتهامات محل تحقيق، لحين انتهاء النيابة من فحص الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف واتخاذ القرارات القانونية بشأن الواقعة.

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