أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالادعاء بكونه ضابط بإحدى الجهات والتعدّى على آخر خلال مشادة كلامية بينهما بأحد الشوارع بالجيزة .



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بنطاق محافظة بالقاهرة) وبسؤاله أقر أنه حال سيره بالسيارة قيادته بأحد الشوارع بالمهندسين بالجيزة ، فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ، وحال معاتبته أشهر قائد الدراجة النارية (نصل حديدى) وقام بتهديده، فادّعى كونه ضابط بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" لترهيبه .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .