إمام عاشور يحتفل بالفوز على أبو قير للأسمدة .. صور

شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورًا من مباراة الأمس أثناء مشاركته أمام أبو قير للأسمدة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واحتفل امام عاشور رفقة لاعبي الأهلي بالثلاث نقاط بعد الفوز على ابو قير للأسمدة.

وحقق فريق الأهلي بقيادة المغربي حسين عموتة الفوز على نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت الجهة اليسرى من مرمى أبو قير للأسمدة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن لفريقه حصد نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة.

وسجّل لاعبو الأهلي 8 أهداف خلال مبارياته الخمس، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف، ليواصل الفريق الأحمر مشواره في المنافسة على لقب الدوري.