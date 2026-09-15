باللون الأخضر الفستقي.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة، ظهرت خلالها بستايل عصري يجمع بين البساطة والجرأة، مع اختيار اللون الأخضر الفستقي الهادئ الذي منح إطلالتها طابعًا منعشًا ومميزًا.

تفاصيل إطلالة رانيا منصور

واعتمدت رانيا منصور على جمبسوت واسع باللون الأخضر الفستقي، تميز بتصميمه الانسيابي وقصته الواسعة التي أضفت على الإطلالة لمسة من الراحة والأناقة في الوقت نفسه.

وجاء الجزء العلوي بتصميم هالتر نيك يلتف حول الرقبة، مع فتحة بسيطة عند منطقة البطن، بينما انسدل التصميم على هيئة طبقات طويلة من الجانبين، ليمنح اللوك حركة وانسيابية واضحة.

رانيا منصور

قبعة كروشيه تكمل إطلالة رانيا منصور

ولإضافة لمسة صيفية مختلفة، نسقت رانيا منصور مع الإطلالة قبعة كروشيه بيضاء بتصميم مفرغ وبارز التفاصيل، جاءت مناسبة لأجواء الإطلالة وأضافت لمسة من الطابع البوهيمي إلى اللوك.

كما اختارت حقيبة صغيرة باللون الأسود معلقة بسلسلة ذهبية، لتكسر هدوء اللون الفستقي وتمنح الإطلالة تباينًا أنيقًا، بينما أكملت ظهورها بحذاء داكن اللون يتناسب مع الحقيبة.

رانيا منصور

إكسسوارات بسيطة ولمسات جمالية ناعمة

اعتمدت رانيا منصور على إكسسوارات محدودة، أبرزها قلادة طويلة بتصميم لافت انسدلت على الجمبسوت، لتضيف لمسة جمالية إلى منطقة الصدر دون أن تطغى على التصميم الأساسي.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر منسدلة مع مكياج ناعم يبرز ملامحها، مع التركيز على العيون والشفاه بدرجات هادئة، لتأتي النتيجة النهائية متناسقة مع الطابع الصيفي للإطلالة.

رانيا منصور

وتنوعت الصور بين لقطات كاملة أبرزت تصميم الجمبسوت واتساعه، وأخرى مقربة كشفت تفاصيل اللوك والإكسسوارات، إلى جانب صور عفوية أظهرت رانيا منصور وسط أجواء صيفية مميزة.