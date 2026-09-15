جمال شعبان: صعود السلم يوميًا يقلل خطر الجلطات بنسبة 39%

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الوقاية من الجلطات تكون ببعض الأمور، منها الحركة وصعود السلم كل يوم بشكل منتظم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك إحصائيات تفيد بأن من يصعدون السلم بشكل يومي يكونون في أمان بنسبة 39% من الجلطات.

ولفت إلى أن الشخص الذي يصعد السلم يجب أن يكون قلبه سليمًا، وأن تكون الركب سليمة، حتى لا تكون هناك مشكلات تصيب المواطنين بعد الاتجاه إلى صعود السلم.

وأشار إلى أن التهابات الفم من الأشياء التي لها تأثير على الجسم، ومنها القلب، ولذلك علينا الاهتمام بصحة الأسنان، وأن نقوم بتنظيف الأسنان بشكل يومي.

وتابع أن نسبة عالية من الميكروبات الموجودة في الفم يكون لها تأثير على الشرايين، وقد يكون لها تأثير على إصابة المواطنين بالجلطات.

وتابع أن الفم السليم والأسنان السليمة يكون صاحبها ذا قلب سليم، ولذلك علينا الاهتمام بذلك.