بعد وفاة طفل بالمدرسة.. جمال شعبان يحذر من أمراض قد تكون بلا أعراض

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن من الأخبار التي شغلت اهتمامه خلال الأيام الماضية وفاة طفل من محافظة الدقهلية بسبب توقف قلبي مفاجئ.

وأوضح أن الطفل رحل في أول أيام الدراسة، وأنه يبلغ من العمر 6 سنوات، وأن الراحل توفي بسبب توقف قلبي مفاجئ، وأن هذه الأزمات لا يكون لها أي مؤشرات أو أعراض قبلها.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه علم أن شقيق هذا الطفل الراحل كان قد توفي بنفس الأمر، ولذلك علينا أن نعلم أن الأمراض الوراثية لها تأثير على صحة الجميع.

ولفت إلى أن أي شخص لديه تاريخ مرضي في العائلة، أو أحد أفراد أسرته لديه تاريخ مرضي، عليه أن يقوم بإجراء فحوصات طبية، من أجل معرفة المشكلات التي يعاني منها.

وأشار إلى أنه يدعو الله لأسرة هذا الطفل بالصبر والسلوان، وعلينا أن نتعلم من الدرس، وأن نقوم بإجراء الفحوصات الطبية.