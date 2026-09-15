التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والمصري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري أورا”.

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، وجاء كالتالي:

تشكيل المصري أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي - مصطفى العش - باهر المحمدي - محمد شكري

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - دغموم

خط الهجوم: علي سليمان - صلاح محسن - يوسف لجوهري