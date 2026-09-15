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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرندلي رئيسا لبعثة المنتخب.. 7 قرارات مصيرية في اجتماع اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
ياسمين تيسير

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة جلسة، اليوم الثلاثاء، واتخذ المجلس عددا من القرارات، كالتالي :

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مشروع التحول الرقمي الذى عرضه المهندس معاذ محمد صلاح الدين مستشار التحول الرقمي الذي يتضمن ميكنة كافة الخدمات التكنولوجية بالاتحاد والمرتبط بها خطة المنتخبات والمسابقات وشئون اللاعبين والحكام ،والربط بين الأندية واللاعبين في إطار مُسرعات التطوير للخدمات التكنولوجية بالاتحاد وأن المشروع طموح لخدمة الكرة المصرية علي المدي البعيد وتكليف الامين العام الدكتور مصطفى عزام بطرح المناقصات .

الموافقة على البرنامج التنفيذي الذي عرضه الكابتن شوقي غريب المدير الفني للاتحاد، لتنفيذ استراتيجية 2038 وتتخذ الإجراءات مع إدارة المسابقات لتحديد الأعمار التي يقام بها مسابقات الجمهورية بدءا من 2011 حتي 2038 ، لاستقرار المسابقات والمراحل السنية التي تدعم الاستراتيجية وما تتضمنه من اختيار الكفاءات من الكشافين و المديرين الفنيين بفروع الاتحاد وعدد 8 قطاعات بالجمهورية من اللاعبين السابقين أو الحاصلين علي رخص تدريبية A.

الموافقة علي صقل المدربين وتجديد الرخص كل 3 سنوات.

الموافقة على رئاسة الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ، بعثة منتخب مصر الأول إلى جنوب السودان.

اعتماد برامج منتخب مصر 2010 و2009 حتى المشاركة في البطولات المحددة في كأس العالم وشمال أفريقيا.

تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا بالإسماعيلية في الفترة من 21 سبتمبر الجاري حتي 6 أكتوبر المقبل، برئاسة الدكتور مصطفى عزام الأمين العام والعاملين من إدارات الاتحاد وفرع الإسماعيلية.

إحاطة مجلس الإدارة بموافقة وزارة الشباب والرياضة علي انشاء شركة خدمات رياضية تابعة للاتحاد وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الجدوى الاقتصادية من انشاء الشركة.

اتحاد الكرة الدرندلي المنتخب

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