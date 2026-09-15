كم سعر سبيكة 5 جرام عيار 24؟.. أسعار السبائك الذهب كل الأوزان

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر وبشكل خاص سعر عيار 21 باعتباره الأكثر طلباً، كما يهتم المستثمرون بمعرفة أسعار السبائك الذهب اليوم حيث تعد وسيلة آمنة للاستثمار في الذهب بمبالغ تبدأ من ربع جرام، وتعتبر سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام هي الأكثر شراءً وطلباً لكل من يرغب في ادخار مبلغ مالي في الذهب .





أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر



سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء في الصاغة 1 جرام بالمصنعية 7296 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء في الصاغة 5 جرامات بالمصنعية 35980 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء في الصاغة 10 جرامات بالمصنعية 71930 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء في الصاغة 20 جراما بالمصنعية 143820 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب B-TC اليوم الثلاثاء في الصاغة 50 جراما بالمصنعية إلى 359400 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء في الصاغة 100 جرام بالمصنعية إلى 718600 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-9-2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4298 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5361 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6255 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7149 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الثلاثاء 50.040 جنيها.

سبب تغييرات أسعار الذهب

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أسباب عدم استقرار المعدن الأصفر، موضحًا أن تحركات الأسعار ترتبط بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية والأوضاع العالمية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأكد المغربي، خلال مداخلة هاتفية، أن ما يحدث على الساحة الدولية ينعكس بصورة مباشرة على سعر الذهب عالميًا، وبالتالي يمتد تأثيره إلى السوق المحلية، وهو ما يفسر جانبًا من حالة عدم الاستقرار الحالية في الأسعار.

شعبة الذهب تكشف أسباب تذبذب الأسعار

وأوضح عمرو المغربي أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الذهب خلال الفترة الأخيرة تعود بشكل أساسي إلى التطورات الجيوسياسية وما تشهده الساحة العالمية من أحداث، إلى جانب القرارات التي تصدر في الولايات المتحدة بشأن أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الأوضاع العالمية تؤثر على سعر الذهب في الأسواق الدولية، ومع تحرك السعر العالمي ينعكس ذلك بدوره على أسعار الذهب في السوق المحلية، ما يجعل المعدن الأصفر عرضة للتغيرات المرتبطة بالاقتصاد والأحداث الدولية.

«ما حدش يبيع».. تحذير للمواطنين

ووجه عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية نصيحة مباشرة إلى المواطنين الذين يمتلكون الذهب، مؤكدًا أنه لا ينصح بالبيع خلال الفترة الحالية.

وقال إن من يمتلك الذهب عليه النظر إلى الاستثمار فيه باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق مكسب سريع خلال فترات قصيرة من الوقت.

وأوضح أن الادخار في الذهب يجب أن يكون على المدى الطويل، خاصة أن تحركات الأسعار اليومية قد تشهد صعودًا وهبوطًا نتيجة العوامل العالمية والجيوسياسية.

الذهب استثمار طويل الأجل

وأكد المغربي أن الراغبين في تحقيق عائد من الاستثمار في الذهب عليهم التحلي بالصبر وعدم الاعتماد على المكاسب السريعة.

وأشار إلى أن تحقيق المكسب من الذهب قد يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى عام أو عام ونصف، موضحًا أن الاستثمار في المعدن الأصفر لا ينبغي تقييمه بناءً على تحركات الأسعار خلال أيام أو أسابيع قليلة.