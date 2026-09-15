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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار السبب.. ارتفاع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء  متأثرا بالانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب العالمية، بالاضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك.

أسعار الذهب اليوم  الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء بمنتصف التعاملات ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4298 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5361 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6255 جنيها،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7149 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الثلاثاء 50.040 جنيها.

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