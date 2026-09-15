حسام حسن يدافع عن المدرب المصري: لماذا نبحث عن الأجنبي ولدينا مدربون على أعلى مستوى؟

دافع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن المدرب المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من المدربين المحليين على أعلى مستوى، ولا يجب أن يكون الاتجاه دائمًا نحو التعاقد مع مدرب أجنبي.

المدرب المصري

وقال حسام حسن: «لماذا نبحث عن مدرب أجنبي ولدينا مدربون مصريون على أعلى مستوى؟ الأهم هو اختيار المدرب الكفء القادر على تحقيق النجاح».

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على أن معيار الاختيار يجب أن يكون الكفاءة والقدرة على قيادة الفريق، بعيدًا عن جنسية المدرب، مؤكدًا أن المدرب المصري يمتلك القدرة على المنافسة وتحقيق النتائج.