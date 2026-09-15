جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر

قال فرحان حسن، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن مجلس التنسيق الأعلى، الذي عُقد في أكتوبر 2024، حقق العديد من الإنجازات، وأسهم في تذليل كثير من العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجلس تناول نحو 38 مبادرة، مشيرًا إلى أن المسؤولين المصريين أوضحوا أنه جرى تجاوز نحو 90% من معوقات الاستثمار التي كانت تمثل إشكالية لبعض المستثمرين، خصوصًا السعوديين، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في بيئة الاستثمار بين البلدين.

وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، إذ يوجد حاليًا نحو 7 آلاف شركة سعودية باستثمارات تُقدر بمليارات الدولارات، في حين يوجد في السعودية نحو 6800 شركة مصرية، باستثمارات تُقدر بنحو 5 مليارات دولار.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين «مبشرة وطيبة»، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، في ظل المتغيرات والعوامل الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن تعزيز التنسيق بين القاهرة والرياض على أعلى المستويات يمثل أمرًا إيجابيًا ومهمًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية وآفاق التعاون والاستثمار بين البلدين تبعث على التفاؤل، مع توقعات بمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.