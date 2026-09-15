قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن
رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية
برقية شكر للرئيس السيسي في ختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
مفتي الجمهورية خلال قرعة حجاج الجمعيات الأهلية: خدمة ضيوف الرحمن مسئولية عظيمة
جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر
هجوم أمريكي يدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز
الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا لطرابزون سبور التركي
أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة
17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل
حمزة عبد الكريم يكتب فصلًا جديدًا مع برشلونة.. توقيع عقده حتى 2030 اليوم
الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين
ليبيا تحذر من إعلان القوة القاهرة بعد إغلاق خط أنابيب «الحمادة – الزاوية» وتعطل تدفقات النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر

السيسي
السيسي
عادل نصار

قال فرحان حسن، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن مجلس التنسيق الأعلى، الذي عُقد في أكتوبر 2024، حقق العديد من الإنجازات، وأسهم في تذليل كثير من العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجلس تناول نحو 38 مبادرة، مشيرًا إلى أن المسؤولين المصريين أوضحوا أنه جرى تجاوز نحو 90% من معوقات الاستثمار التي كانت تمثل إشكالية لبعض المستثمرين، خصوصًا السعوديين، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في بيئة الاستثمار بين البلدين.

وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، إذ يوجد حاليًا نحو 7 آلاف شركة سعودية باستثمارات تُقدر بمليارات الدولارات، في حين يوجد في السعودية نحو 6800 شركة مصرية، باستثمارات تُقدر بنحو 5 مليارات دولار.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين «مبشرة وطيبة»، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، في ظل المتغيرات والعوامل الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن تعزيز التنسيق بين القاهرة والرياض على أعلى المستويات يمثل أمرًا إيجابيًا ومهمًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية وآفاق التعاون والاستثمار بين البلدين تبعث على التفاؤل، مع توقعات بمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.

العلاقات مصر والسعودية الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

بيزيرا

عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه

ترشيحاتنا

الاهلي

محمد فارس يفتح النار على مروجي «دوري المعجزة» في الزمالك

حسام حسن

حسام حسن يدافع عن المدرب المصري: لماذا نبحث عن الأجنبي ولدينا مدربون على أعلى مستوى؟

امام عاشور

محمد فارس يكشف سياسة الأهلي في تجديد عقود اللاعبين

بالصور

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد