قبل ما تاخد دش الصبح لازم تشوف الفيديو ده.. د. أيمن رشوان يوضح عدة محاذير

قال الدكتور أيمن رشوان، استشاري في الغدد الصماء والسكر : “إن في ناس معرضة لخطر بشكل ما لو دخلوا الحمام ياخدوا دش ونزّلوا على دماغهم أو صدرهم مية ساقعة قوي أو سخنة قوي”.

وأوضح خلال برنامج "الدكتور" على قناة القاهرة والناس أن “المية اللي درجتها اكستريم ساقعة أو سخنة ممكن تثير الأعصاب”، منوها أن الأعصاب الجسدية لما بتتعرض للمية دي بشكل مفاجئ بترتبك وتنقل رسالة عصبية للمخ والقلب مضمونها "بطأ.. هدي"، فتلاقي الناس دي بتتعرض لحاجتين في منتهى الخطورة أول ما يقفوا تحت الدش، خصوصا لو قام بسرعة من السرير ودخل تحت الدش، فالأعصاب تبدأ توصل الرسالة، القلب يبطأ والضغط ينخفض".

ولفت الى أن “القلب لما بيبطأ والضغط بينخفض، البني آدم ده حتى لو مش عيان، والكارثة لو عيان، يبدأ يحس بدوخة، فالتبطيء يزيد والضغط ينخفض أكتر، وطبعا انخفاض الضغط وإحساس الدوخة ده بداية قد يعقبها إن الضغط ينخفض جدا والإنسان يبدأ يفقد الوعي نسبيا، فممكن يقع، والوقعة في الحمام خطرة للغاية”.