هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

يتسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول فى معاناة الانسان من العديد من المشاكل الصحية والذهنية أبرزها زيادة التوتر وانخفاض التركيز وظهور الكرش لذا من المهم معرفة كيفية السيطرة عليه.

ووفقا لما جاء فى موقع “health ” نكشف لكم نظام غذائي يساعد على التخلص من الكورتيزول .



أطعمة تخفض الكورتيزول

يشمل التخلص من الكورتيزول تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة . يجب أن تتضمن الوجبات مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

اليكم بعض الأطعمة التي يُنصح بتناولها هي:

• بروتين عالي الجودة: دجاج، ديك رومي، بيض، سلمون، روبيان، سمك القد، توفو، فاصوليا، عدس، منتجات ألبان (باعتدال).

• الحبوب الكاملة: الكينوا، والأرز البني ، والشوفان المقطع، وخبز الحبوب الكاملة، والمكرونة البني



• البيض: البيض الكامل وبياض البيض

• الفواكه: التوت، التفاح، البرتقال، الموز، الكيوي، الأفوكادو

• الخضراوات: الخضراوات الورقية، البروكلي، الجزر، الفلفل الحلو، البطاطا الحلوة، الكوسة

• الدهون الصحية: زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، البذور، الأسماك الدهنية مثل السلمون

• الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: الزبادي، الكفير، الكيمتشي، الكومبوتشا، مخلل الملفوف، والميسو

حافظ على رطوبة جسمك بشرب كميات كافية من الماء وقد ارتبط الجفاف بارتفاع مستويات الكورتيزول.



أطعمة تزيد الكورتيزول



قد تختلف القيود الغذائية قليلاً حسب نوع حمية التخلص من الكورتيزول التي تتبعها عادةً، ستحتاج إلى تجنب أو الحد من تناول الأطعمة التالية، لأنها قد ترفع مستويات الكورتيزول

• الدهون المشبعة مثل السمن الصناعي

• الكميات الكبيرة من السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة

• الأطعمة فائقة المعالجة مثل اللحوم المصنعة ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة السكرية

• اللحوم الحمراء

• الكحول

• الأطعمة المقلية

• الكافيين

