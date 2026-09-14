الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

يشهد الطقس غدا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، وظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، بالتزامن مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وتشير توقعات الطقس غدا إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون محدودًا ومؤقتًا، بينما تستمر نسب الرطوبة في التأثير على الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، لتكون الأجواء أكثر حرارة من القيم المسجلة على مقياس الحرارة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.





حالة الطقس غدا الثلاثاء 15 سبتمبر

يسود خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات النهار.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومع حلول الليل تعود الأجواء إلى الاعتدال النسبي، لتصبح معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب المناطق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، على أن تظل الرطوبة أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 15 سبتمبر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق، مع اختلاف القيم بين درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة. شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، والمحسوسة 46 درجة.

وتكشف درجات الحرارة عن استمرار الأجواء شديدة الحرارة في مناطق جنوب الصعيد، حيث تصل الحرارة العظمى إلى 45 درجة، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة، في حين تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة للعظمى و38 درجة على مقياس الإحساس بالحرارة.



شبورة مائية كثيفة صباحا وتحذير لقائدي السيارات

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء، تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة المائية كثيفة أحيانًا، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، الأمر الذي يستدعي من قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات المبكرة من اليوم، والالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين المركبات.

سحب منخفضة قد تلطف الأجواء صباحا

كما تتوافر فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة خلال ساعات الصباح.

ومن شأن هذه السحب أن تساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال فترات ظهورها، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن تكون هناك تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية أو حركة المواطنين.

وتأتي هذه السحب ضمن الظواهر الجوية التي تساهم في حدوث تغيرات محدودة على حالة الطقس خلال ساعات الصباح، قبل استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار.

نشاط للرياح وأتربة في بعض المناطق

وتشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وتعمل الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة، بما يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة نسبيًا مع تراجع تأثير أشعة الشمس.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق المتأثرة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة

ولا تستبعد توقعات الطقس غدا فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلا أن فرص حدوثها تظل ضعيفة جدًا.

وتبلغ نسبة فرص سقوط الأمطار نحو 10% تقريبًا، وقد تشهدها على فترات متقطعة مناطق من السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب مناطق جنوبية تشمل:

حلايب.

شلاتين.

مناطق من جنوب أسوان.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة ومتقطعة، مع استمرار ضعف فرص حدوثها، لذلك لا تشير التوقعات إلى تأثيرات واسعة على مختلف المحافظات.

كيف تبدو أجواء الطقس غدا؟

وبشكل عام، تعكس توقعات الطقس غدا الثلاثاء استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على أغلب المناطق، رغم الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة.



وتظل القاهرة الكبرى ضمن المناطق التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإحساس بالحرارة، إذ تصل العظمى إلى 36 درجة، بينما ترتفع المحسوسة إلى 38 درجة، في حين تظل السواحل الشمالية أقل حرارة نسبيًا، مقارنة بالقاهرة ومحافظات الصعيد.

وفي جنوب الصعيد، تستمر الأجواء شديدة الحرارة، مع تسجيل 45 درجة للعظمى و46 درجة للمحسوسة، وهو ما يجعل تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة أمرًا مهمًا، خصوصًا خلال ساعات الذروة.

كما تظل الشبورة المائية من أبرز الظواهر التي تستدعي الانتباه صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بشأن أي تغيرات جديدة في الحالة الجوية.