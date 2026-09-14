خالد الغندور يكشف أزمة أقساط محمد إسماعيل بين زد والزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور- نقلا عن مصدر داخل نادي زد- عن أزمة جديدة بين الأخير مع نادي الزمالك؛ بسبب عدم سداد باقي المستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال محمد إسماعيل إلى القلعة البيضاء، مؤكداً أن الزمالك لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الناديين.

زد يشكو الزمالك لهذا السب

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن صفقة انتقال محمد إسماعيل إلى الزمالك تمت بنظام الأقساط، على أن يتم سداد كل قسط في الموعد المحدد وفقاً للاتفاق، إلا أن النادي الأبيض لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة حتى الآن.

وأضاف أن نادي زد خاطب الزمالك أكثر من مرة وطالبه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسداد المستحقات المتأخرة، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، في ظل عدم حصول زد على كامل حقوقه المالية من الصفقة.

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

في سايق آخر، عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

وطالب المدير الفني، اللاعبين، بغلق ملف مباريات دوري أبطال أفريقيا، والتركيز في التدريبات؛ استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة المقبلة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في المسابقة.

وحذر المدير الفني اللاعبين من الاستهتار بالفريق المنافس، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات والاستعداد بجدية للمباراة.

وتحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين، تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.

ويحل الزمالك ضيفًا على غزل المحلة في الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.