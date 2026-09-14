يستعد ملايين المواطنين في مصر لتغيير الساعة مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي وفقا للمواعيد المحددة في القانون المنظم لنظام التوقيت في مصر.

ويأتي تغيير الساعة تطبيقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي أعاد العمل بهذا النظام بعد فترة من توقف تطبيقه.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

حدد القانون موعد تطبيق سنويا، حيث يبدأ اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبناء على ذلك يكون الخميس 29 أكتوبر 2026 هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

موعد تأخير الساعة في مصر 2026

مع الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

وعند حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026 يتم ضبط الساعة لتصبح 11 مساء بدلا من 12 منتصف الليل، وبذلك يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر وفقا للتوقيت الشتوي.

ويجب على المواطنين الانتباه إلى الساعات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث التوقيت تلقائيا، والتأكد من ضبطها وفقا للتوقيت الجديد.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار خلال فصل الصيف من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، بما يتيح الاستفادة من الإضاءة الطبيعية لفترة أطول خلال اليوم.

ومع انتهاء الفترة المحددة قانونا للتوقيت الصيفي تعود مصر إلى العمل بالتوقيت الشتوي، ويستمر العمل به حتى موعد تطبيق التوقيت الصيفي في العام التالي وفقا للقواعد المنظمة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

الأجهزة التي تحتاج إلى ضبط الساعة يدويا

تقوم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب والعديد من الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت بتحديث التوقيت تلقائيا في أغلب الحالات.

في المقابل قد تحتاج بعض الأجهزة إلى ضبط الساعة يدويا، ومن بينها ساعات الحائط والساعات اليدوية وساعات السيارات وبعض الأجهزة المنزلية والإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت.

كما يجب مراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقا على الأجهزة، خاصة مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات والسفر ووسائل النقل.

نصائح للمواطنين قبل تطبيق التوقيت الشتوي

ينصح المواطنون بمراجعة المواعيد المهمة قبل الانتقال إلى التوقيت الشتوي والتأكد من توافقها مع التوقيت الجديد، إلى جانب فحص الساعات الموجودة في المنزل والسيارة ومكان العمل.

كما يفضل التأكد من مواعيد الرحلات ووسائل النقل والامتحانات والحصص الدراسية والاجتماعات، خاصة خلال اليوم الأول من تطبيق التوقيت الشتوي، لتجنب التأخير أو حدوث تعارض في المواعيد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للعمل بالتوقيت الصيفي.

ويتمثل التغيير الأساسي في تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وهو ما يستدعي مراجعة الساعات والأجهزة التي لا تحدث التوقيت تلقائيا.

ويعد الالتزام بالمواعيد الرسمية وضبط الساعات والأجهزة المختلفة من أهم الإجراءات التي يجب الانتباه إليها مع تغيير التوقيت، بما يساعد على انتظام مواعيد العمل والدراسة والسفر والأنشطة اليومية.