طقس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.. حرارة مرتفعة واضطراب في الملاحة

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، وشديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تكون حارة ورطبة على السواحل الشمالية، ومعتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة ليلًا على أغلب المناطق، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة.

وتتزامن الأجواء الحارة والرطبة مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، بينما تشهد حالة البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا يتطلب الانتباه من حركة الملاحة البحرية، في حين تكون حالة البحر المتوسط معتدلة.

كيف تكون حالة الطقس غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة في الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

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وتكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما تعود درجات الحرارة إلى الاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

وتشير توقعات الطقس إلى استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، إذ تزيد نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خلال فترات النهار.

كم درجة الحرارة غدًا في القاهرة والمحافظات؟

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 من محافظة إلى أخرى، وتوضح بيانات هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة على مختلف المناطق على النحو الآتي.

القاهرة: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 23.

العاصمة الجديدة: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 22.

6 أكتوبر: العظمى 37، المحسوسة 39، الصغرى 21.

بنها: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 23.

دمنهور: العظمى 35، المحسوسة 37، الصغرى 23.

وادي النطرون: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 22.

كفر الشيخ: العظمى 34، المحسوسة 36، الصغرى 22.

بلطيم: العظمى 33، المحسوسة 36، الصغرى 23.

المنصورة: العظمى 35، المحسوسة 37، الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 23.

شبين الكوم: العظمى 35، المحسوسة 37، الصغرى 23.

طنطا: العظمى 35، المحسوسة 37، الصغرى 22.

دمياط: العظمى 32، المحسوسة 36، الصغرى 26.

بورسعيد: العظمى 31، المحسوسة 35، الصغرى 26.

الإسماعيلية: العظمى 37، المحسوسة 39، الصغرى 24.

السويس: العظمى 37، المحسوسة 39، الصغرى 24.

العريش: العظمى 33، المحسوسة 37، الصغرى 22.

رفح: العظمى 32، المحسوسة 36، الصغرى 23.

رأس سدر: العظمى 37، المحسوسة 39، الصغرى 24.

نخل: العظمى 35، المحسوسة 37، الصغرى 18.

كاترين: العظمى 33، المحسوسة 35، الصغرى 17.

الطور: العظمى 34، المحسوسة 36، الصغرى 23.

طابا: العظمى 37، المحسوسة 39، الصغرى 24.

شرم الشيخ: العظمى 40، المحسوسة 42، الصغرى 29.

الغردقة: العظمى 38، المحسوسة 40، الصغرى 28.

الإسكندرية: العظمى 32، المحسوسة 36، الصغرى 23.

العلمين: العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 22.

مطروح: العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 22.

السلوم: العظمى 34، المحسوسة 37، الصغرى 23.

سيوة: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 20.

رأس غارب: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 26.

سفاجا: العظمى 38، المحسوسة 40، الصغرى 28.

مرسى علم: العظمى 38، المحسوسة 40، الصغرى 29.

شلاتين: العظمى 42، المحسوسة 45، الصغرى 28.

حلايب: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 28.

أبو رماد: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 26.

مرسى حميرة: العظمى 40، المحسوسة 42، الصغرى 28.

أبرق: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 26.

جبل علبة: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 26.

رأس حدربة: العظمى 36، المحسوسة 38، الصغرى 28.

الفيوم: العظمى 38، المحسوسة 40، الصغرى 22.

بني سويف: العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 22.

المنيا: العظمى 40، المحسوسة 42، الصغرى 23.

أسيوط: العظمى 41، المحسوسة 43، الصغرى 23.

سوهاج: العظمى 42، المحسوسة 44، الصغرى 25.

قنا: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 27.

الأقصر: العظمى 45، المحسوسة 46، الصغرى 27.

أسوان: العظمى 47، المحسوسة 48، الصغرى 28.

الوادي الجديد: العظمى 45، المحسوسة 46، الصغرى 24.

أبو سمبل: العظمى 45، المحسوسة 46، الصغرى 30.

ما أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر؟

تظهر درجات الحرارة المتوقعة تفاوتًا واضحًا بين مناطق الجمهورية، حيث تسجل أسوان العظمى 47، والمحسوسة 48، والصغرى 28، بينما تصل درجة الحرارة العظمى في الأقصر إلى 45، والمحسوسة 46، والصغرى 27.

وتسجل قنا العظمى 44، والمحسوسة 45، والصغرى 27، في حين تصل العظمى إلى 44، والمحسوسة 45، والصغرى 26 في كل من أبو رماد وأبرق وجبل علبة.

وفي شرم الشيخ تسجل العظمى 40، والمحسوسة 42، والصغرى 29، بينما تصل العظمى في الغردقة إلى 38، والمحسوسة 40، والصغرى 28، وتصل العظمى في مرسى علم إلى 38، والمحسوسة 40، والصغرى 29.

ماذا عن حالة الطقس في القاهرة غدًا؟

تشهد القاهرة غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال ساعات النهار، مع ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل.

وتسجل القاهرة العظمى 36، والمحسوسة 38، والصغرى 23، بينما تسجل العاصمة الجديدة العظمى 36، والمحسوسة 38، والصغرى 22، وتصل درجات الحرارة في 6 أكتوبر إلى العظمى 37، والمحسوسة 39، والصغرى 21.

كيف تكون حالة البحر المتوسط غدًا؟

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، بينما تكون اتجاهات الرياح شمالية شرقية.

وتعني هذه الحالة أن البحر المتوسط يكون في نطاق الاعتدال وفق بيانات الطقس المتوقعة، مع تسجيل ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

هل البحر الأحمر مضطرب غدًا؟

تشهد حالة البحر الأحمر أجواء معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، بينما تكون اتجاهات الرياح شمالية غربية.

وتأتي حالة البحر الأحمر ضمن أبرز التفاصيل التي ينبغي متابعتها بالنسبة إلى حركة الملاحة البحرية والأنشطة المرتبطة بالبحر، خاصة مع وصول ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

هل خليج السويس يشهد اضطرابًا في الملاحة؟

تشهد حالة خليج السويس غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 أجواء معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، بينما تكون اتجاهات الرياح شمالية غربية.

وتعد حالة خليج السويس من أبرز عناصر الطقس البحري المتوقعة غدًا، إلى جانب حالة البحر الأحمر، في حين يبقى البحر المتوسط معتدلًا مع ارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

ما أبرز تفاصيل طقس المحافظات غدًا؟

تتباين درجات الحرارة بصورة واضحة بين المحافظات، إذ تسجل الإسكندرية العظمى 32، والمحسوسة 36، والصغرى 23، بينما تسجل مطروح والعلمين العظمى 31، والمحسوسة 34، والصغرى 22.

وفي محافظات الصعيد ترتفع درجات الحرارة بصورة أكبر، فتسجل المنيا العظمى 40، والمحسوسة 42، والصغرى 23، بينما تسجل أسيوط العظمى 41، والمحسوسة 43، والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42، والمحسوسة 44، والصغرى 25.

أما في جنوب البلاد فتصل درجات الحرارة إلى مستويات أعلى، حيث تسجل الأقصر العظمى 45، والمحسوسة 46، والصغرى 27، وأسوان العظمى 47، والمحسوسة 48، والصغرى 28، والوادي الجديد العظمى 45، والمحسوسة 46، والصغرى 24، وأبو سمبل العظمى 45، والمحسوسة 46، والصغرى 30.

وتكشف بيانات طقس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 عن استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بينما تتباين درجات الحرارة بين المحافظات وفق الموقع الجغرافي، وتظهر حالة البحر الأحمر وخليج السويس من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر، في حين تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وفق أحدث توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المنشورة اليوم.