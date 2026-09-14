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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرز: ألمانيا تؤدي دوراً محورياً في تحديد مصير أوروبا

فريدريش ميرز
فريدريش ميرز
أ ش أ

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز، أن ألمانيا تؤدي دوراً مهماً في تحديد مصير القارة الأوروبية، لا سيما على صعيد السياسة الأمنية، داعياً حزبه إلى التركيز على القضايا الكبرى بدلاً من الانشغال بالخلافات السياسية الداخلية.

وخلال مشاركته في اجتماع دولي بشأن سياسات القطب الشمالي بمدينة روفانييمي في فنلندا، أكد ميرز، اليوم الإثنين، أهمية دور ألمانيا في تحديد مصير القارة الأوروبية تزداد، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسة الأمنية.

وأوضح ميرز أنه يحاول إقناع زملائه وأصدقائه وحزبه وكتلته البرلمانية بأن هذه القضايا أهم بكثير من بعض النقاشات السياسية الداخلية التي نخوضها حالياً، مشيراً إلى أنه يتفهم الجدل السياسي الداخلي الدائر في البلاد.

ويواجه ميرز انتقادات متزايدة داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عقب الأداء الضعيف للحزب في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، حيث بدأ بعض أعضاء الحزب يتحدثون علناً عن إمكانية استبداله.

ورغم ذلك، أعلن عدد من قيادات الحزب دعمهم للمستشار الألماني، الإثنين.

وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون الموازنة، ماتياس ميدلبيرج، لإذاعة «دويتشلاند فونك»: "ما زلت أؤمن بفريدريش ميرز"، واصفاً الجدل بشأن قيادة الحزب بأنه غير ضروري.

بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن ميرز يمكنه دائماً الاعتماد على دعم الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة، واصفاً الحكومة بأنها مستقرة للغاية.

المستشار الألماني فريدريش ميرز القارة الأوروبية

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