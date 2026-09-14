قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما ثواب قراءة القرآن لغير الماهر بقراءته ولمن لا يفهم معانيه؟
بعد قبول التصالح في مخالفات البناء.. ماذا يحدث للدعاوى والعقوبات والمرافق؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة الذخائر الجوية قريبا.. ونساند القطاع المدني ولا ننافسه
لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده
إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
للأخذ بالثأر.. تفاصيل مقتل عم الفنان حمدي المرغني بطلق ناري
ثلاثي تحكيم مصري في دورة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بتونس
رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
استبعاد حكمي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر بالبريميرليج
لاعب باريس سان جيرمان يتحدى منافسيه على الكرة الذهبية: لم يقدم أحد موسما أفضل مني
الحكومة تكشف تفاصيل توجيه مدبولي بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
أسامة كمال: مصر وقعت 10 آلاف اتفاقية للبحث عن البترول.. وهذه الاتفاقيات يحكمها نظام صارم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة تجسس تهز الناتو.. علاقة عاطفية مع امرأة روسية الأصل تُسقط ضابط إسباني

جانينا وايت
جانينا وايت
ناصر السيد

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن علاقة عاطفية جمعت قائداً في حلف الناتو بامرأة التقى بها عبر تطبيق "تيندر" (Tinder) قد أثارت إنذاراً أمنياً في قاعدة عسكرية بريطانية، وذلك وسط مخاوف من كونها تتجسس لصالح روسيا.

كان الضابط البحري الإسباني رفيع المستوى يواعد "جانينا وايت" -وهي امرأة تحمل الجنسيتين البريطانية والبولندية وولدت في روسيا إبان الحقبة السوفيتية- حين وُجهت إليها اتهامات بأنها عميلة للكرملين.

في ذلك الوقت، كان الضابط الإسباني يعمل في "قيادة القوات البحرية المتحالفة" (Marcom) ومقرها في "نورثوود" بمقاطعة هيرتفوردشاير؛ وهي القيادة المسؤولة عن مراقبة الغواصات والسفن الحربية الروسية التي تجوب المياه البريطانية، وتتبع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتابعة لـ "الأسطول الخفي" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أُوقف الضابط -وهو أب لطفلين وكان قد انفصل عن زوجته قبل فترة وجيزة من بدء علاقته بالسيدة وايت في أواخر عام 2024- عن أداء مهامه بعد أن ساورت الشكوك مسؤولي الأمن في إسبانيا وحلف الناتو بشأنها.

لاحقاً، سحب الموظفون البريطانيون في قاعدة "نورثوود" تصريح الدخول الخاص به، كما منعه قائد القاعدة من دخول المنشأة أثناء إجراء أجهزة الاستخبارات تحقيقاتها؛ وفي صيف عام 2025، نُقل الضابط من القاعدة وعاد إلى إسبانيا.

من جانبها، نفت السيدة وايت (49 عاماً)، المقيمة في رومفورد بشرق لندن، مزاعم التجسس، مؤكدة أنها وقعت ضحية للتمييز الجائر بسبب أصولها الروسية. 

والجدير بالذكر أنها لم تعد على علاقة بالقائد البحري الإسباني، لم تتعرض السيدة وايت للاعتقال قط، كما لم يثبت أي تحقيق أنها عميلة لجهة أجنبية.

وصرحت لصحيفة "التليجراف" قائلة: "أعلم يقيناً أنني لست جاسوسة روسية؛ فحتى آخر مرة تحققت فيها من الأمر، لم أكن كذلك".

ومع ذلك، تزعم السيدة وايت أن ضابطاً في الاستخبارات الروسية دعاها لتناول القهوة واستجوبها خلال رحلة قامت بها إلى سانت بطرسبرج لزيارة والدها المريض.

وقالت إن الجاسوس -الذي ذكرت أن اسمه "أندري" وينتمي إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي- أمضى ساعتين في استجوابها داخل مقهى قريب من محطة المترو في المدينة، حيث تركزت الأسئلة حول التحقيق الأمني ​​وعلاقتها بالضابط البحري في الناتو. 

وفي معرض وصفها لتلك المواجهة، قالت السيدة وايت: "سألوني عما إذا كنت أعرف أي شيء عن عمل شريكي السابق فأجبت بالنفي؛ إذ كانت لدينا قاعدة في المنزل تقضي بألا يتحدث عن عمله".

فضيحة أمنية تهز الناتو فضيحة أمنية الناتو ضابط إسباني علاقة عاطفية مع امرأة روسية امرأة روسية قاعدة عسكرية بريطانية حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

ترشيحاتنا

المتهم

طمس لوحات سيارته.. القبض على مدير مبيعات بالقاهرة

المتهم

طلب أجرة زيادة .. القبض على سائق مينى باص بالقاهرة

المتهمة

الكاميرا صورتها.. القبض على المتهمة بسرقة هاتفى محمول من محل بالقليوبية

بالصور

إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

السيارات في تركيا
السيارات في تركيا
السيارات في تركيا

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد