أمطار وسيول تضرب السعودية.. تحذير عاجل لسكان مكة والمدينة ومناطق أخرى

أفادت السلطات السعودية سكان المملكة إلى الحذر من أحوال الطقس بسبب توقعات هطول الأمطار والسيول في عدد من المناطق بالسعودية على رأسها مكة والمدينة المنورة.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بيانا يوم الاثنين دعت فيه إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات.



وأوضح البيان أن مناطق المدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار وخفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران.