مينا جرجس ينفي رفض وظيفة بـ30 ألف جنيه: «محصلش الكلام ده»

كشف الصيدلي المصري مينا جرجس جانبًا من كواليس حياته العملية، موضحًا أن العمل في أكثر من وظيفة أصبح واقعًا يعيشه بعض الشباب، خاصة في بداية حياتهم المهنية.

وقال مينا جرجس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه قابل شابا أثناء عودته من العمل، وكان يعمل في أكثر من وظيفة بالتزامن.

وروى مينا تفاصيل اللقاء قائلًا: «واحد وأنا ماشي راجع النهاردة من الشغل، شاب صغير سايق عربية قالي اقف، قلت له أنا تعبان، قالي اقف أنا صيدلي عايزك، قلت مبدهاش ووقفت أكلمه».

وأضاف: «شغال 3 شغلانات، شاب متخرج لسه عنده 20 سنة، شغال في شركة أدوية وشغال في مستشفى حكومي في رمسيس وشغال أوبر على عربيته علشان يلم البنزين».

وأشار إلى أن الشاب خريج جامعة خاصة، متحدثًا عن الفارق بين تكاليف الدراسة في الماضي والوضع الحالي، وقال: «أهو خريج جامعة خاصة، أنا بقى كنت بدفع مصاريفي 138 جنيه، إنما هو أهو جامعة خاصة وشغال أوبر».

وعن ما تردد بشأن رفضه وظيفة براتب 30 ألف جنيه، نفى مينا صحة هذه الرواية بشكل قاطع: «بالنسبة لما تداول حول رفض وظيفة بـ30 ألف جنيه، محصلش الكلام ده»، موضحًا وجهة نظره: «وبعدين هقول حاجة، وظيفة بـ30 ألف جنيه، هخش مكان في مصنع أدوية وأنا داخل بوسطة، هشتغل شهر أو اتنين وهمشي».

وتطرق مينا إلى الجدل القانوني المرتبط بإجراءات التحليل، موضحا أن من لديه اعتراض على الإجراء يمكنه اللجوء إلى الجهات المختصة: «الجزء القانوني واللي عايز يكمل للطعن كده منك للحكومة فمش منك ليا، أنا كده بره الموضوع، اطعن بقى في مكان الجهات القضائية هي اللي تستعين بيه».