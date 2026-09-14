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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
تقى الجيزاوي

تستعد الفنانة ياسمينا العبد لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «50/50»، المقرر انطلاق عرضه على إحدى المنصات يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري، وسط حالة من الترقب للعمل الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن والجريمة والدراما الاجتماعية.

وكشفت ياسمينا العبد عن ملامح الشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل، موضحة أن «إسراء» تتمتع بطابع متمرد ولا تحب السير وراء ما يقوله الآخرون، إلى جانب كونها شخصية شقية ومليئة بالمفاجآت.

وقالت ياسمينا العبد عن شخصيتها: «إسراء متمردة ومش بتحب تمشي ورا اللي الناس بيقولوه، وشخصية شقية وهتعرفوا ده لما تدخلوا جوه العصابة».

وتظهر ياسمينا العبد في العمل ضمن فريق الشخصيات التي تتورط في سلسلة من المواقف والمغامرات غير المتوقعة، بالتزامن مع تصاعد الأحداث التي تجمع بين الطابع الكوميدي والجريمة والتحديات العائلية والاجتماعية.

أبطال مسلسل «50/50»

ويشارك في بطولة مسلسل «50/50» إلى جانب كندة علوش وياسمينا العبد، كل من معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، هبة عبد العزيز ومحمد عبده، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو يوسف، أحمد فهمي، حاتم صلاح، فدوى عابد وشيماء سيف.

والمسلسل من إنتاج سالى والى S_Production تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ويتكون من 15 حلقة، ويقدم مزيجًا من الكوميديا الاجتماعية والجريمة والدراما العائلية، مع التركيز على العلاقات بين الشخصيات والمواقف غير المتوقعة التي تواجه «رانيا» وفريقها.

ومن المقرر أن تعرض منصة يانغو بلاي أول 3 حلقات من مسلسل «50/50» يوم الخميس 17 سبتمبر، على أن يتم طرح حلقتين جديدتين من العمل كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر. 

أبطال مسلسل «5050» ياسمينا العبد مسلسل «5050»

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متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

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