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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليو سيسيه يعلن قائمة أنجولا في مباراة الجمعة.. وشيكوبانزا يترقب الظهور أمام مصر

شيكو بتنزا
شيكو بتنزا
مجدي سلامة

يعلن السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، يوم الجمعة المقبل، قائمة منتخب أنجولا استعدادًا لمواجهة منتخب مصر، المقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتترقب الجماهير الأنجولية القائمة التي سيختارها سيسيه للمواجهة المرتقبة، وسط توقعات بوجود شيكوبانزا، لاعب نادي الزمالك، ضمن اختيارات المدرب السنغالي للمباراة، على أن يتم حسم الأمر مع الإعلان الرسمي عن القائمة.

وتصل بعثة منتخب أنجولا إلى القاهرة يوم 22 سبتمبر الجاري، قادمة من المغرب، قبل ثلاثة أيام من مواجهة المنتخب المصري، حيث يخوض الفريق استعداداته الأخيرة للمباراة.

وتأتي المواجهة ضمن منافسات المجموعة التي تضم مصر وأنجولا وجنوب السودان ومالاوي، في التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، التي تقام نهائياتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا عام 2027.

وتولى أليو سيسيه قيادة منتخب أنجولا في أبريل الماضي، بعدما أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم تعيينه رسميًا يوم 9 أبريل 2026، خلفًا للفرنسي باتريس بوميل. وجاء تعيين المدرب السنغالي بعد مغادرته تدريب المنتخب الليبي، ليبدأ تجربة جديدة مع «بالانكاس نيجراس».

ويمتلك سيسيه خبرة كبيرة على مستوى الكرة الأفريقية، بعدما قاد منتخب السنغال لسنوات، وتوج معه بكأس الأمم الأفريقية، قبل أن يخوض تجربة مع منتخب ليبيا، ثم ينتقل إلى قيادة أنجولا.

وتستهدف مهمة سيسيه إعادة بناء المنتخب الأنجولي والمنافسة بقوة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تمثل أول استحقاق قاري كبير للمدرب السنغالي مع المنتخب الأنجولي.

وتأتي مواجهة مصر في بداية مشوار المنتخبين بالتصفيات، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أنجولا وتعزيز فرصهم في المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائيات

أليو سيسيه أنجولا مصر

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