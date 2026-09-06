نجم الزمالك السابق: شيكو بانزا «عنصر مؤثر» .. والفريق لا يخضع للمنطق

أكد سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق كان قادرًا على تسجيل أهداف بالجملة خلال مواجهة بطل جيبوتي، مشيرًا إلى أن الأبيض يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة وكان بإمكانه حسم المباراة بنتيجة أكبر.

وقال سامح يوسف، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن شيكو بانزا يقدم مستويات مميزة مع الزمالك هذا الموسم، وأصبح من العناصر المؤثرة التي تستطيع صناعة الفارق داخل الملعب.

وأضاف أن الزمالك يلعب من أجل المنافسة على أي بطولة يشارك فيها، مؤكدًا أن عقلية الفريق دائمًا ترتكز على تحقيق البطولات والمنافسة بقوة على جميع الجبهات.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن مستوى الفريق يشهد تصاعدًا واضحًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الزمالك عندما يصل إلى كامل فورمته الفنية والبدنية سيظهر بشكل مختلف تمامًا، وسيكون أكثر قوة وتأثيرًا داخل الملعب.

وشدد سامح يوسف على أن الزمالك دائمًا وأبدًا قادر على مخالفة كل التوقعات، قائلًا إن الفريق لا يخضع للمنطق في كثير من المواقف، وهو ما يجعله قادرًا على تحقيق نتائج مميزة عندما يكون في أفضل حالاته.

واختتم سامح يوسف تصريحاته بالإشادة بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها تساند الفريق بشكل مميز وتلعب دورًا مهمًا في دعم اللاعبين، مطالبًا باستمرار هذه المساندة خلال الفترة المقبلة.