قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يُواجه فالنسيا في مهمة جديدة بالدوري الإسباني
"الأجازة خلصت".. بدء الدراسة في المدارس الدولية بجميع المحافظات اليوم
مكالمة بين وزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني حول الصراع في الشرق الأوسط
سيف زاهر: عمرو الجزار على رادار الانضمام لمنتخب مصر .. وحارس مرمى آخر في الحسابات
وارين تهاجم ترامب بعد احتمال رفع البنزين: فليوقف حربه الباهظة على إيران
نظر دعوى أقامها مُحامٍ ضد اللاعب الدولي محمد صلاح
إعلامي: لجنة الحكام تُقر ممنوع الابتسام والكلام واللمس .. وتؤيد قرار أمين عمر في واقعة الجزار
«الصباع بتاع رجله وارم» .. شوبير يكشف سر غياب أحمد فتوح عن مباريات الزمالك الأخيرة
إسرائيل تنذر سكان عربصاليم بالإخلاء .. وتصعيد جديد جنوب لبنان
الولايات المتحدة تستعد للكشف عن الخطوات التالية لتحقيق السلام في أوكرانيا في غضون أسابيع
نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: شيكو بانزا «عنصر مؤثر» .. والفريق لا يخضع للمنطق

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق كان قادرًا على تسجيل أهداف بالجملة خلال مواجهة بطل جيبوتي، مشيرًا إلى أن الأبيض يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة وكان بإمكانه حسم المباراة بنتيجة أكبر.

وقال سامح يوسف، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن شيكو بانزا يقدم مستويات مميزة مع الزمالك هذا الموسم، وأصبح من العناصر المؤثرة التي تستطيع صناعة الفارق داخل الملعب.

وأضاف أن الزمالك يلعب من أجل المنافسة على أي بطولة يشارك فيها، مؤكدًا أن عقلية الفريق دائمًا ترتكز على تحقيق البطولات والمنافسة بقوة على جميع الجبهات.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن مستوى الفريق يشهد تصاعدًا واضحًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الزمالك عندما يصل إلى كامل فورمته الفنية والبدنية سيظهر بشكل مختلف تمامًا، وسيكون أكثر قوة وتأثيرًا داخل الملعب.

وشدد سامح يوسف على أن الزمالك دائمًا وأبدًا قادر على مخالفة كل التوقعات، قائلًا إن الفريق لا يخضع للمنطق في كثير من المواقف، وهو ما يجعله قادرًا على تحقيق نتائج مميزة عندما يكون في أفضل حالاته.

واختتم سامح يوسف تصريحاته بالإشادة بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها تساند الفريق بشكل مميز وتلعب دورًا مهمًا في دعم اللاعبين، مطالبًا باستمرار هذه المساندة خلال الفترة المقبلة.

لاعب الزمالك السابق سامح يوسف الزمالك جيبوتي شيكو بانزا محمد عبدالجليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

سارة خليفة

بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض

الاهلي

إعلامي يفتح النار على محلل تحكيمي: أراؤه هدفها إثارة الجدل

الحادث

مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: مرور تفقدي على وحدة شاويش الصحية بإهناسيا

محافظ السويس يكرم طبيب القلوب جمال شعبان ويهديه درع المحافظة

محافظ السويس يكرم الدكتور جمال شعبان ويهديه درع المحافظة تقديرا لعطائه الطبى

جثه صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع سيدة بطلق ناري خلال حفل زفاف في مغاغة وضبط المتهم

بالصور

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

مدى الحياة.. شاومي تطلق حماية خاصة ضد حرائق بطارية "Dragon Armor"

شاومي
شاومي
شاومي

لوك لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد