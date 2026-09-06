هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

قلب سيلتيك تأخره أمام مضيفه سانت ميرين إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاسكتلندي لموسم 2026-27.

وشهد اللقاء استمرار المصري هيثم حسن في التشكيل الأساسي لسيلتيك، بعدما شارك للمباراة الثانية على التوالي، وظهر بمستوى جيد خلال الدقائق التي خاضها، قبل أن يقرر المدرب مارتن أونيل استبداله في الدقيقة 74.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة، ونجحوا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 22 عن طريق نيكولاس أجرافيوتيس من ركلة جزاء، لينهي سانت ميرين الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ورد سيلتيك سريعًا مع بداية النصف الثاني، بعدما أدرك ليام سكليز التعادل في الدقيقة 51، قبل أن يواصل الفريق ضغطه بحثًا عن هدف الانتصار.

وجاءت العودة كاملة في الدقيقة 68، عندما سجل يانج هيون جون الهدف الثاني لسيلتيك، ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى في المباراة.

وعقب خروج هيثم حسن، حافظ سيلتيك على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، قبل أن تشهد اللحظات الأخيرة إثارة جديدة، بعدما هز الضيوف الشباك مجددًا في الدقيقة 93، لكن حكم الفيديو المساعد «VAR» ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة في اللعبة.

وبهذا الانتصار، رفع سيلتيك رصيده إلى 15 نقطة لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي، بينما توقف رصيد سانت ميرين عند 10 نقاط في المركز الثاني.