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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يُلبي دعوة السفارة المصرية في نيروبي.. صور

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

لبّى وفد نادي بيراميدز، برئاسة المهندس ممدوح عيد، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في كينيا، دعوة السفارة المصرية بالعاصمة نيروبي، لحضور مأدبة عشاء أقيمت في مقر إقامة السفير المصري حاتم يسري، وذلك في إطار دعم بعثة الفريق قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام جورماهيا الكيني.

وشهدت مأدبة العشاء حضور عدد من أفراد بعثة بيراميدز، إلى جانب ممثلي السفارة المصرية، في أجواء اتسمت بالترحاب والدعم للفريق قبل بداية مشواره القاري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام جورماهيا الكيني، في الثالثة عصر الأحد، على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة نيروبي، ضمن مباراة الذهاب بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة، وتعزز فرصه في مواصلة مشواره بالبطولة القارية والمنافسة على اللقب.

ويولي الجهاز الفني واللاعبون أهمية كبيرة للمباراة، خاصة في ظل رغبة بيراميدز في تحقيق بداية قوية على المستوى الأفريقي، بعد النجاحات التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

ممدوح عيد يكرم منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات

وحرص المهندس ممدوح عيد، على هامش مأدبة العشاء، على تكريم منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات، بعد الإنجاز القاري الذي حققه الفريق بالتتويج بلقب بطولة كأس أفريقيا، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

وقدم رئيس نادي بيراميدز درع النادي إلى منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات، إلى جانب هدية تذكارية، تقديرًا للإنجاز الذي تحقق، والنجاح في حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

تكريم السفير المصري في كينيا

كما حرص ممدوح عيد على تكريم السفير المصري حاتم يسري، حيث منحه درع نادي بيراميدز وهدية تذكارية، تقديرًا للدور الذي قامت به السفارة المصرية في دعم ومساندة بعثة الفريق منذ وصولها إلى العاصمة نيروبي.

وفي ختام اللقاء، حرص رئيس نادي بيراميدز على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات، احتفالًا بالإنجاز القاري والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في لفتة تعكس دعم النادي للرياضة المصرية بمختلف ألعابها.


 

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