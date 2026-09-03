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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

سائق مترو
سائق مترو
قسم الخدمات

​أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عن تنظيم ملتقى توظيفي موسع يهدف إلى استقطاب كوادر شبابية جديدة لشغل وظيفة "سائق قطار"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل ودعم قطاع النقل الجماعي في مصر.

​تفاصيل الملتقى ومواعيده:

موعد الانطلاق: يُعقد الملتقى على مدار يومي الأربعاء والخميس.

اشتراك مترو الأنفاق

مكان انعقاد الملتقى: بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة.

​المؤهلات والشروط المطلوبة:

  • ​الحصول على مؤهل عالٍ مناسب (ويفضل بكالوريوس نظم معلومات أو هندسة) أو دبلوم فني متقدم.
  • ​الإلمام الجيد بالمصطلحات الفنية الخاصة بقطاع النقل والمواصلات.
  • ​الإلمام التام بقواعد وإجراءات السلامة العامة.
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطارات

​طريقة التقديم:

​يتم إتاحة التقديم إلكترونياً من خلال الرابط المخصص للاختيار الأولي.

​يتم إرسال إيميل رسمى للمقبولين والمرشحين للمقابلات الشفهية لتحديد موعد الحضور للمقابلة الشخصية بالمقر.

كما يمكن للراغبين في الانضمام لفريق العمل ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة التقديم إلكترونياً من خلال الرابط التالي: https://forms.cloud.microsoft/e/BXQUbg0L9E?origin=lprLink

مواعيد مترو الانفاق في رمضان

 وتكون المقابلة بمقر الشركة الواقع في 10 شارع بغداد - الكوربة - مصر الجديدة.

اشتراكات المترو

تستعد الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لاستقبال طلبات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية (المدارس، المعاهد، والجامعات) لاستخراج اشتراكات المترو المداومة والمخفّضة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وتتيح الخدمة للطلاب التنقل اليومي بأسعار رمزية ومخفضة تتناسب مع عدد المحطات والمراحل والتنقل بين خطوط شبكة المترو.

غرامات مترو الأنفاق

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج اشتراك الطالب

وحددت إدارة الاشتراكات بمترو الأنفاق 4 خطوات ومستندات أساسية لاستكمال ملف التقديم:

  • استمارة الاشتراك: يتم شراؤها من دفاتر ومكاتب الاشتراكات المخصصة داخل المحطات بسعر 5 جنيهات.
  • الختم المدرسي/الجامعي: اعتماد وتختيم الاستمارة بختم شعار الجمهورية (النسر) الخاص بالمدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب.
محطة مترو الشهداء
  • الصور الشخصية: تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، ويتم ختم إحداهما بالختم الإداري للجهة التعليمية.
  • إثبات الشخصية والقيد: 

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الرقمية لمن هم دون 16 عاماً.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

  • تقديم صورة الكارت أو تجديد الاشتراك للطلاب المجددين.
محطات مترو الأنفاق الجديدة

قيمة الاشتراك حسب عدد مراحل المترو

وتتوزع أسعار الاشتراكات ربع السنوية (الخاصة بالطلاب) بحسب عدد المراحل المقررة:

مرحلة واحدة: 150 جنيهاً.

مرحلتان: 200 جنيه.

3 أو 4 مراحل: 250 جنيهاً.

أكثر من 4 مراحل: 300 جنيه.

رسوم استخراج الكارت الذكي

قيمة الكارت الذكي لأول مرة: 80 جنيهاً (وهو كارت ممغنط ومخصص للاستخدام المتعدد).

مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان

صلاحية الكارت: الكارت صالح للاستخدام والتجديد لمدة 5 سنوات.

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