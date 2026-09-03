بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

لفتت الفنانة بوسي الأنظار بإطلالتها خلال احتفالها بعيد ميلادها في دبي، حيث اختارت الظهور أمام برج خليفة بإطلالة جمعت بين الألوان الجريئة والقطع الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة.

تفاصيل إطلالة بوسي

وظهرت بوسي بفستان من توقيع دار الأزياء العالمية PUCCI، جاء باللونين الوردي والبرتقالي مع نقوش هندسية، وتميز بقصة Halter وظهر مكشوف وحافة غير متساوية، بينما وصل سعره إلى نحو 1525 دولارا، أي ما يقارب 78 ألف جنيه مصري.

واستكملت بوسي إطلالتها بحقيبة Hermès Mini Kelly باللون الوردي، وهي من القطع التي تحظى بشهرة واسعة بين محبي الحقائب الفاخرة، ويبلغ سعرها نحو 25 ألفا و500 دولار، أي ما يقارب 1.3 مليون جنيه مصري.

لكن القطعة الأكثر لفتا للانتباه كانت ساعة Richard Mille RM 07-01، التي اختارتها بوسي بسوار مطاطي وردي، وتتميز بتصميم يجمع بين الذهب والألماس، مع قرص Skeletonized Dial مصغر مصنوع من الذهب الوردي ومرصع بالألماس اللامع.

كما تضم الساعة تفاصيل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، إلى جانب الذهب الوردي المستخدم في التاج وبعض التفاصيل الداخلية، لتظهر كقطعة مجوهرات فاخرة أكثر من كونها مجرد ساعة.

ويبلغ سعر الساعة نحو 349 ألف دولار، بما يعادل حوالي 17.8 مليون جنيه مصري.

وباحتساب أسعار الفستان والحقيبة والساعة، تصل القيمة الإجمالية للقطع التي ظهرت بها بوسي خلال احتفالها بعيد ميلادها إلى أكثر من 19 مليون جنيه مصري.