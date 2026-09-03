قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم: استقرار جوي وعظمى القاهرة تسجل 35 درجة
رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات
هل يجوز إخراج زكاة المال لمطلقتي لإجراء عملية جراحية؟.. الإفتاء تجيب
«لافروف» : روسيا لن تتوسل لأوروبا لرفع العقوبات
من سوهاج إلى بكين.. شراكات علمية تفتح آفاقًا جديدة للتعليم والبحث والابتكار بين مصر والصين
خطوات تحديث بطاقة التموين وإعادة الدعم.. الرابط والأوراق المطلوبة
هل عدلت إيران أنظمة صواريخها لإطلاق ألغام في مضيق هرمز؟
وزير العمل: المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال
حادث أتوبيس «دهب - نويبع» .. 22 وفاة و28 مصابًا وتحقيقات لكشف أسباب الحادث |فيديو
تعرض 20 مليون طفل للاستغلال أو الإساءة عبر الإنترنت خلال عام
سقوط 135 مسيّرة.. خسارة فادحة للجيش الروسي في أوكرانيا .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
ريهام قدري

لفتت الفنانة بوسي الأنظار بإطلالتها خلال احتفالها بعيد ميلادها في دبي، حيث اختارت الظهور أمام برج خليفة بإطلالة جمعت بين الألوان الجريئة والقطع الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة.

تفاصيل إطلالة بوسي 

وظهرت بوسي بفستان من توقيع دار الأزياء العالمية PUCCI، جاء باللونين الوردي والبرتقالي مع نقوش هندسية، وتميز بقصة Halter وظهر مكشوف وحافة غير متساوية، بينما وصل سعره إلى نحو 1525 دولارا، أي ما يقارب 78 ألف جنيه مصري.

واستكملت بوسي إطلالتها بحقيبة Hermès Mini Kelly باللون الوردي، وهي من القطع التي تحظى بشهرة واسعة بين محبي الحقائب الفاخرة، ويبلغ سعرها نحو 25 ألفا و500 دولار، أي ما يقارب 1.3 مليون جنيه مصري.

لكن القطعة الأكثر لفتا للانتباه كانت ساعة Richard Mille RM 07-01، التي اختارتها بوسي بسوار مطاطي وردي، وتتميز بتصميم يجمع بين الذهب والألماس، مع قرص Skeletonized Dial مصغر مصنوع من الذهب الوردي ومرصع بالألماس اللامع.

كما تضم الساعة تفاصيل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، إلى جانب الذهب الوردي المستخدم في التاج وبعض التفاصيل الداخلية، لتظهر كقطعة مجوهرات فاخرة أكثر من كونها مجرد ساعة.

ويبلغ سعر الساعة نحو 349 ألف دولار، بما يعادل حوالي 17.8 مليون جنيه مصري.

وباحتساب أسعار الفستان والحقيبة والساعة، تصل القيمة الإجمالية للقطع التي ظهرت بها بوسي خلال احتفالها بعيد ميلادها إلى أكثر من 19 مليون جنيه مصري.

إطلالة بوسي سعر إطلالة بوسي بوسي إطلالة بوسي في عيد ميلادها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

الاهلي

اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

ترشيحاتنا

حملات مرورية بالغربية

أمن الغربية يحرر 190مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

المتهم

استكمال محاكمة القاضي المزيف بتهمة النصب على المواطنين.. بعد قليل

حبس

رصاص الانتقام في سوهاج.. كواليس هجوم 5 متهمين على منزل بالعسيرات

بالصور

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد