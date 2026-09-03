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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتابع وتيرة العمل بملف التقنين ويشيد بإنجاز 99.2% من العقود

محافظ الأقصر يتابع وتيرة العمل بملف التقنين ويشيد بإنجاز 99.2% من العقود
محافظ الأقصر يتابع وتيرة العمل بملف التقنين ويشيد بإنجاز 99.2% من العقود
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر،  اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل بملف التقنين، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومدير منظومة التقنين.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات الإنجاز التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة إنجاز العقود 99.2%.

وأشاد محافظ الأقصر بجهود رؤساء المراكز والمدن ومدير منظومة التقنين، مثمنًا ما تحقق من نتائج ومعدلات إنجاز في هذا الملف، ومؤكدًا أهمية البناء على ما تم إنجازه لاستكمال الإجراءات الخاصة بالملفات المتبقية ، كما ناقش ملف التصالح وأستعرض ما تم به من إنجاز.

وشدد المهندس عبد المطلب عمارة على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من جميع الملفات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء، بما يضمن تحقيق المستهدف والانتهاء من ملف التقنين على الوجه الأمثل.

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