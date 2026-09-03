الطقس اليوم.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ونشاط رياح بأغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026؛ حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في مصر

وشهد الطقس اليوم، صباحا، تكوّن شبورة مائية كانت كثيفة خلال الفترة من (4 إلى 8 صباحاً) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد. وقد يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا أهابت الأرصاد بقائدي المركبات توخي الحذر التام أثناء القيادة.

بحسب هيئة الأرصاد، حول الطقس اليوم، متوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر، مع وجود فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح، حيث تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين (30 إلى 35) كم/س، مما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً خاصة في المناطق المكشوفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم (العظمى / المحسوسة)، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35°م | المحسوسة 37°م

الوجه البحري: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32°م | المحسوسة 36°م

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33°م | المحسوسة 36°م

شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م

جنوب الصعيد: العظمى 40°م | المحسوسة 41°م

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، بمختلف الأنحاء، يكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلاً (50 - 85%) | الصغرى نهاراً (35 - 45%)

السواحل الشمالية: العظمى ليلاً (90 - 95%) | الصغرى نهاراً (50 - 55%)

شمال الصعيد: العظمى ليلاً (55 - 65%) | الصغرى نهاراً (20 - 30%)

جنوب الصعيد: العظمى ليلاً (30 - 35%) | الصغرى نهاراً (10 - 15%)

وشددت الأرصاد الجوية على أهمية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة.