ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

فسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الخميس 7189 جنيها للشراء بدون دمغة او مصعنيه بعد أن ارتفع أمس الاربعاء .

ودعمت بيانات الوظائف الامريكية صعود أسعار الذهب، خيث اظهرت أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة فقط في شهر أغسطس 2026، وهو مستوى أقل من التوقعات وأبطأ وتيرة نمو منذ شهر يناير.

عززت هذه البيانات المؤكدة لتباطؤ سوق العمل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساراً أكثر حذراً أو مرونة بخصوص خفض أسعار الفائدة

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وصعد سعر الذهب في مصر بمتوسط 80 جنيها في الجرام الواحد لعيار 21 الاكثر انتشارا مسجلا 6290 جنيها.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4387 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5391 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6290 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7189 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، 50.320 جنيه.