للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

تعتقد كثير من الفتيات ان الاهتمام بروتين البشره واستخدام مستحضرات التجميل عاليه الثمن يساعد في الحفاظ على جمالهن لفترة طويلة ولكن ثبت مؤخرا أن الاستمرار على بعض الأنواع لفترة طويلة يسبب نتائج كارثية للبشرة

وذكر موقع draxe أن كلمة السر في هذا الخطر ترجع إلى السمية الخفية لمعظم منتجات التجميل.

مشاكل هرمونية وسرطان

تحتوي منتجات العناية بالبشرة التي تُباع في المتاجر عادةً على مكونات مهيجة وعطور كيميائية مرتبطة بجميع أنواع المشاكل المحتملة كالمشاكل الهرمونية وعدم انتظام الدورة الشهرية والعقم إلى الحساسية وحتى السرطان.

من أهم أضرار التعرض المتراكم للسموم من منتجات العناية بالبشرة الاصطناعية هو اختلال التوازن الهرموني ، حيث أن العديد من المنتجات تحتوي على مواد معطلة للهرمونات .

هذه الهرمونات الخارجية المنشأ، الموجودة في المنتجات التجارية، هي مواد تُنتج خارج الجسم، وقد تعمل مثل الهرمونات الداخلية أو تؤثر عليها وتشمل هرمونات اصطناعية قابلة للتسجيل كبراءات اختراع، والتي تؤثر سلبًا على نظام الغدد الصماء، ويمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية والخصوبة لدى النساء، وحتى على مستويات الهرمونات لدى الرجال وغالباً ما يطلق عليها اسم المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء ، وتشبه بعض هذه المواد الكيميائية في تركيبها الجزيئي هرمون الإستروجين الطبيعي لدرجة أنها تتناسب مع نفس المستقبلات في الجسم.

إما أن ترتبط هذه المواد بهذه المستقبلات، وبالتالي لا تعمل هرموناتك كما ينبغي، وتقوم بتشغيل وإيقاف الجينات، وتضخيم الجوانب السلبية لهرمون الاستروجين، أو تنتقل إلى نواة الخلايا، حيث تمارس تأثيرًا سلبيًا على الكروموسومات أو الحمض النووي.

حقائق عن منتجات التجميل

لتوضيح الأمور، إليك بعض الحقائق الجديرة بالذكر حول منتجات التجميل في المتاجر:

لا تخضع منتجات التجميل والعناية الشخصية لرقابة صارمة خاصة مع الباعة الجائلين.

قد تكون معظم ملصقات مكونات منتجات العناية بالبشرة المتوفرة في المتاجر مرعبة حيث تحتوي هذه المنتجات على آلاف المواد الكيميائية، ولا شك في أنها تُمتص عادةً مباشرةً في الجسم ولا تخضع هذه المنتجات لرقابة أو موافقة حكومية تُذكر، لأن صناعة العناية بالبشرة غير منظمة إلى حد كبير ، حتى في الولايات المتحدة.

تعتمد غالبية منتجات العناية بالبشرة والجمال، بما في ذلك المنظفات والمرطبات وسيرومات مكافحة الشيخوخة والمقشرات، على مركبات غير عضوية ومواد هلامية مشتقة من البترول كأساس لها ولا تُستخرج الزيوت المعدنية طبيعياً من النباتات فعندما يُصنع أحد المكونات باستخدام مواد كيميائية، فإنه في الواقع يسد المسام.

وتفقد البشرة قدرتها الطبيعية على طرد السموم، مما يؤدي إلى زيادة حب الشباب وظهور علامات الشيخوخة .

تتضمن بعض المواد الكيميائية الضارة المستخدمة في المنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر البارابين (المستخدم للحفظ)، والألوان الاصطناعية (المشتقة من مصادر البترول أو قطران الفحم)، والعطور ( المرتبطة بالحساسية وضيق التنفس)، والتولوين (الذي يستخدم أيضًا لإذابة الطلاء) وكبريتات لوريل الصوديوم (التي يمكن أن تسبب تلف الكلى والجهاز التنفسي، كما هو موضح في الأبحاث التي أجريت على الحيوانات ).

إن وضع المواد الكيميائية على الجسم يحد من عمليات الشفاء الطبيعية للبشرة وقد تتضرر أجهزة المناعة وصحة العينين والجهاز التنفسي بسبب المواد الكيميائية والإضافات الضارة كما أن العديد من هذه المواد الكيميائية تُهيّج البشرة، مما يؤدي إلى احمرارها وجفافها وتقشرها.

يُعدّ تحضير المقشرات والكريمات المنزلية خيارًا أفضل للبيئة، فالزيوت المشتقة من البترول تُصنع من الوقود الأحفوري غير المستدام. كما أن التغليف البلاستيكي يُشكّل هدرًا كبيرًا، تخيّل كمية العبوات والزجاجات البلاستيكية التي يجب التخلص منها لاحقًا، والتي لا يُعاد تدوير الكثير منها من قِبل المستهلكين.

ليست كل مكونات العناية بالبشرة المعالجة أو المكررة ضارة على سبيل المثال، يمكن لمكونات مثل حمض الهيالورونيك وحمض الساليسيليك أن تدعم صحة البشرة إذا استُخدمت في منتجات خالية من المواد الضارة.

معظم مكونات العناية بالبشرة الطبيعية غير مكلفة وغير ضارة بصحتك العامة، على عكس بعض المنتجات التجارية.

تستخدم النساء في جميع أنحاء العالم منتجات العناية بالبشرة الطبيعية منذ قرون، والعديد منهن يتمتعن ببشرة رائعة بفضل ذلك.

قد يكون شراء منتجات العناية بالبشرة أمراً صعباً هذه الأيام، مع وجود العديد من الخيارات المختلفة المتاحة وقوائم المكونات التي يصعب نطقها والتي لا نهاية لها على كل غسول للوجه، وسيروم، ومرطب، وكريم للعين.

عند البحث عن منتجات العناية بالبشرة، اتبع نفس القواعد التي تتبعها في اتباع نظام غذائي صحي: ابحث عن المكونات غير المعالجة الخالية من أي مواد كيميائية قاسية أو أي شيء اصطناعي.مى