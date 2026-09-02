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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل  أعلى مستوى له عند 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

 

أسعار الدولار 

وشهدت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار اليوم 

 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك البركة 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

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