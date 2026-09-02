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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

اسعاف
اسعاف
عبدالصمد ماهر

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم الأربعاء، على طريق (دهب – نويبع)، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة نويبع  في محافظة جنوب سيناء.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية، وتوجيه (20) سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحصر الأولي لأعداد المصابين يشير إلى إصابة (28) راكبا، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتابع الفريق الطبي حالتهم الصحية بشكل مستمر، بينما أسفر الحادث عن وفاة (16) شخصاً في موقع البلاغ، ويجري اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.

وأكد أن وزير الصحة والسكان، وجه الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء.

وتؤكد الوزارة أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع الحادث بكل كفاءة وسرعة، ويجري متابعة الموقف لحظة بلحظة.

وتتقدم وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وزير الصحة انقلاب أتوبيس جنوب سيناء الخدمات الإسعافية نويبع

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