لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

ضربت فيضانات مُفاجئة مناطق في نيبال، ما أسفر عن وفاة المئات، بينما لا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين بالقرب من الحدود مع الصين.

المفاجأة.. الكارثة وقعت دون أمطار.

الأمر الأكثر إثارة للقلق أن الفيضانات وقعت رغم صفاء السماء، في مشهد غير معتاد أربك السكان وأثار تساؤلات حول مصدر المياه الهائلة التي اجتاحت المنطقة.

انهيار جبلي وراء السيول

وبحسب المعلومات الواردة، لم تكن الأمطار السبب المباشر للكارثة، وإنما بدأت الأحداث بانهيار مفاجئ لكتل ضخمة من الجليد والصخور من المناطق الجبلية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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