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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موقف أحمد فتوح من مباراة الزمالك أمام بطل جيبوتي

احمد فتوح
احمد فتوح
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، آخر تطورات موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وإمكانية عودته للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
 

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “أحمد فتوح لاعب الزمالك يقترب من العودة والمشاركة في مباراة بطل جيبوتي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غيابه عن لقاء منتخب السويس بتروجت”.

وتابع: “اللاعب يعاني من وعكة صحية وارتفاع درجة حرارته ولكن في تحسن ويقترب بشدة من التواجد في لقاء بطل جيبوتي خصوصا في ظل ايقاف محمود بنتايج بسبب طرده في نهائي بطولة الكونفدرالية”.

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