حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

تشهد حالة الطقس خلال هذه الفترة استقراراً ملحوظاً، خاصة مع انتهاء آخر موجة حارة في اغسطس ، وبداية شهر سبتمبر حيث تتوقع الارصاد الجوية تحسن احوال الطقس في سبتمبر وبدء انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي حتي موعد انتهاء الصيف رسمياً خلال ايام .

حالة الطقس غدا الأربعاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد لاتزال تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن القيم التسجيلية بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا سوف تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية والمحسوسة ما بين 36 إلى 37 درجة ليكون الطقس حارا رطبا نهارا ومائلا للحرارة رطبا ليلا، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد تعد الأعلى في درجات الحرارة وخاصة الأقصر وأسوان حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا فيما تتراوح العظمى ما بين 39 إلى 40 درجة وتسجل المحسوسة 41 درجة.

وأوضحت “الأرصاد”، "أن الطقس غدا، سوف يشهد نشاطا للرياح خلال فترات المساء والليل على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء بالتزامن مع ظهور سحب منخفضة صباحا تنحسر معها أشعة الشمس جزئيا"، مشيرة إلى أن حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط سوف تشهد استقرارا واعتدالا كاملا.

حالة الطقس في سبتمبر

أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن دخول شهر سبتمبر لا يعنى انتهاء الأجواء الصيفية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الشهر يمثل مرحلة انتقالية بين الصيف والخريف، تتطلب من المزارعين التعامل مع الظروف الجوية بمرونة وعدم الاعتماد على التاريخ وحده فى تحديد مواعيد العمليات الزراعية.

انخفاض درجات الحرارة في سبتمبر

وقال فهيم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن درجات الحرارة بدأت فى الانخفاض نسبيًا مع بداية سبتمبر، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار ارتفاع الحرارة، خاصة فى جنوب البلاد، يجعلان الأجواء الصيفية مستمرة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن طقس اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر يتسم بالحرارة والرطوبة نهارًا، مع أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

موعد انتهاء الصيف رسميا

وفقاً للحسابات الفلكية، فيستمر فصل الصيف في مصر حتى 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعده فصل الخريف رسميًا من يوم 23 سبتمبر، مع حدوث الاعتدال الخريفي، الذي تتساوى خلاله ساعات الليل والنهار تقريبًا.



ويأتي انتهاء فصل الصيف فلكيًا إيذانًا ببدء فصل الخريف، الذي يستمر لنحو ثلاثة أشهر، قبل أن يحل فصل الشتاء في ديسمبر المقبل.

موعد بدء فصل الخريف2026

وبحسب الحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف هذا العام يوم 21 يونيو 2026، بالتزامن مع الانقلاب الصيفى، ويستمر حتى حدوث الاعتدال الخريفى يوم 23 سبتمبر 2026 فى التوقيت العالمى، ليبدأ معه فصل الخريف فلكيًا فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.



ومع دخول الخريف، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا مقارنة بأشهر الصيف، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تتراجع تدريجيًا ساعات سطوع الشمس.