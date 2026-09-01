الحفني : طفرة مالية بـ مصر للطيران .. وصالة جديدة بمطار القاهرة بأحدث التقنيات العالمية

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن شركات وزارة الطيران المدني شهدت طفرة تنموية ومالية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري خطة العمل التي تنفذها وزارة الطيران المدني.

وقال الحفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى مستوى من القدرة التنافسية التي تمكن قطاع الطيران المصري من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع وزير الطيران المدني أن شركة مصر للطيران شهدت طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى المالي، لافتًا إلى تحقيق الشركة أرباحًا كبيرة، إلى جانب التطور الذي شهدته مختلف الشركات التابعة لوزارة الطيران.

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، والتي تبلغ حاليًا نحو 28 مليون راكب، مشيرًا إلى العمل على إنشاء صالة جديدة تضم أحدث التقنيات المطبقة على مستوى العالم.

حركة السفر والسياحة والاستثمارات

وأكد أن الصالة الجديدة ستسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة المطار، بما يعزز من مكانة مطار القاهرة ويضع مصر في موقع متقدم بين دول العالم في مجال النقل الجوي، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من حركة السفر والسياحة والاستثمارات.