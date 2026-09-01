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رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني
رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني
ياسمين بدوي

يعلن موقع صدى البلد عن اتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات الآن لطلاب جميع محافظات الجمهورية

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات يتيح موقع صدى البلد الآن امكانية الإستعلام عنها مجانا بدون أي رسوم

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات يمكن الآن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط مباشرة على https://natega.elbalad.news/ 

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات يتم الاستعلام عنها على موقع صدى البلد من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني https://natega.elbalad.news/  
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة.

 نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة للنتائج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظامين الحديث والقديم 208 آلاف و218 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و992 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام الحديث بلغت 92.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 91.3%، وفي شعبة الرياضيات 92.6%، وفي الشعبة الأدبية 93.9%.

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام القديم 99%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 99.6%، وفي شعبة الرياضيات 93.2%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 100%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظام الحديث 207 آلاف و190 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و101 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 190 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 92.2% من إجمالي الحاضرين.

وبالنسبة للنظام القديم، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 1028 طالبًا وطالبة، حضر منهم 891 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 882 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99% من إجمالي الحاضرين.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

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